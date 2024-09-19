التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بعدد من المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية ..تعلن وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للالتحاق بأربع مدارس جديدة ضمن المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025. تشمل المدارس الجديدة:

حلوان 15 مايو (محافظة القاهرة)



العاصمة الإدارية (محافظة القاهرة)



القناطر الخيرية (محافظة القليوبية)



السلام 2 (محافظة السويس)

وأوضحت وزارة التربية والتعليم من المقرر أن تبدأ الدراسة وفقا لما اطلعت عليه “الموجز” في هذه المدارس نهاية شهر أكتوبر 2024، بعد استكمال الأعمال الإنشائية.

التقديم الإلكتروني:

وشددت وزارة التربية والتعليم يمكن للطلاب التقديم إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم ولمدة 15 يومًا عبر الرابط المخصص لذلك.

فرص العمل:

كما تعلن وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للوظائف في إدارة المدارس المصرية اليابانية، بما في ذلك (مدير، وكيل، معلمين، أخصائيين، ودعم فني)، بدءًا من اليوم، 19 سبتمبر 2024، عبر رابط مخصص.

معلومات إضافية:

تضم المدارس المصرية اليابانية حاليًا 51 مدرسة، بالإضافة إلى المدارس الجديدة، وتقدم المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تهدف إلى بناء شخصية متميزة للطلاب تحت إشراف خبراء يابانيين.

المدارس المصرية اليابانية

تأسست المدارس المصرية اليابانية بهدف دمج المنهج التعليمي المصري مع أساليب التعليم اليابانية، مع التركيز على تطوير شخصية الطلاب ومهاراتهم الحياتية.

تقدم المدارس المصرية اليابانية المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعزز القيم الاجتماعية والمهارات الفردية. يتم التركيز على التعليم النشط والمشاركة الفعالة للطلاب.

تتميز المدارس بتوفير بيئة تعليمية حديثة، مع مرافق تعليمية متطورة تشمل مختبرات علمية، ومكتبات، وأماكن رياضية، مما يعزز تجربة التعلم الشاملة.

تحت إشراف معلمين يابانيين ومصريين، يضمن النظام التعليمي جودة التعليم وتبادل الخبرات الثقافية، مما يساعد الطلاب على فهم التنوع الثقافي.

مع افتتاح العديد من المدارس الجديدة، ارتفع عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 51 مدرسة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوسيع هذا النموذج التعليمي.

الختام: تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى إعداد جيل قادر على الابتكار والتفكير النقدي، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق للتعليم في مصر.