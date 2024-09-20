نشرة الموجز التعليمية.. قرارات وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد.. التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بعدد من المدارس المصرية اليابانية

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

كل ما تريد معرفته عن قرارات وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد



في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد فقد اتخذ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من القرارات المهمة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024-2025، تشمل القرارت التي اطلعت عليها “الموجز” ما يلي:

وزارة التربية والتعليم

وفيما يتعلق بمجموع الطلاب في المدارس الدولية تم التأكيد على عدم التراجع عن إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع الطلاب.

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم بشأن التعليم في المدارس الخاصة عدم توفير تابلت للمدارس الخاصة، مع وجود الكتب على موقع الوزارة كمصدر رئيسي للتعلم.

تسليم تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

كما أصدر وزير التربية والتعليم قرارا تضمن تسليم تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية.

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم بشأن طريقة امتحانات الثانوية العامة الاستمرار في استخدام "البابل شيت" وعدم تغيير طريقة امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

وفيما يتعلم بمكافحة الغش فقد أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بوضع آليات محكمة لمواجهة محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وعن المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة فقد أكد وزير التربية والتعليم علي عدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الجيولوجيا لمجموع الثانوية العامة.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا بالواجبات المنزلية حيث تحديد واجب منزلي موحد لجميع الصفوف، وسيتم نشره على موقع الوزارة.

وعن أعمال السنة فقد أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتطبيق أعمال السنة على جميع الصفوف عدا الشهادة الإعدادية والثالث الثانوي.

وفقيما يتعلق بالاختبارات الموحدة فقد أكد وزير التربية والتعليم علي صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.

لمطالعة الخبر كاملا اضغط هنا

التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بعدد من المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية ..تعلن وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للالتحاق بأربع مدارس جديدة ضمن المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025. تشمل المدارس الجديدة:

حلوان 15 مايو (محافظة القاهرة)



العاصمة الإدارية (محافظة القاهرة)



القناطر الخيرية (محافظة القليوبية)



السلام 2 (محافظة السويس)

وأوضحت وزارة التربية والتعليم من المقرر أن تبدأ الدراسة وفقا لما اطلعت عليه “الموجز” في هذه المدارس نهاية شهر أكتوبر 2024، بعد استكمال الأعمال الإنشائية.

لمطالعة الخبر كاملا اضغط هنا



قرأ أيضا ..

نشرة الموجز التعليمية .. هل السبت إجازة رسمية في المدارس 2024-2025 ؟ .. وزارة التعليم تجيب.. وقرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد



نشرة الموجز التعليمية .. حقيقة إلغاء الصف السادس الإبتدائي 2025 .. عدد ساعات اليوم الدراسي في النظام الجديد