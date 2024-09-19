تعرف علي موعد نظر طعون طلاب المدارس الدولية ضد إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع

المدارس الدولية للشهادات البريطانية والأمريكية والفرنسية .. تم تحديد جلسة المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، الدائرة السادسة تعليم، للنظر في الطعون القضائية المقدمة من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية للشهادات البريطانية والأمريكية والفرنسية، وذلك بخصوص قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لعام 2024.

ينص القرار الذي اطلعت عليه “الموجز” على إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الاعتباري للشهادات الدولية بنسبة 20% من المجموع الكلي، وإلزام الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحان في تلك المواد وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة، بهدف معادلة الشهادات الدولية لاعتمادها كشرط للالتحاق بالجامعات الحكومية في مصر.

المدارس الدولية

طعن أولياء الأمور والطلاب في هذا القرار يستند إلى مخالفته لأحكام الدستور والقانون، ويدعون أن الوزير لا يمتلك الاختصاص اللازم لإصدار مثل هذه القرارات.

كما يشيرون إلى تجاوز الوزير على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي يفترض أن يوافق على مثل هذه التعديلات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يرى الطعن أن إضافة المواد العربية والتاريخ كمتطلبات للشهادات الدولية تتعارض مع طبيعة هذه الشهادات ومع ما تمنحه جهات الاعتماد الدولية.

المحكمة ستنظر في هذه الطعون في جلسة مقررة في 23 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم التركيز خلالها على صحة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إصدار هذا القرار، ومدى توافقه مع الأحكام القانونية والدستورية المعمول بها في مصر.

المدارس الدولية في مصر

تشكل المدارس الدولية في مصر جزءًا مهمًا من نظام التعليم، حيث تقدم خيارات تعليمية متنوعة تتبع مناهج وأنظمة تعليمية دولية مثل البريطانية، الأمريكية، الفرنسية، الألمانية، وغيرها. تهدف هذه المدارس إلى تلبية احتياجات الطلاب الذين يفضلون أنظمة تعليمية دولية معترف بها عالميًا، سواء كانوا طلابًا مصريين أو أجانب مقيمين في مصر.

المدارس الدولية عادة ما تتبع المناهج التعليمية والامتحانات التي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات العالمية. كما أنها تقدم بيئة تعليمية ثقافية متنوعة تساعد الطلاب على التفاعل مع ثقافات مختلفة وتطوير مهاراتهم اللغوية والاجتماعية.

بعض المدارس الدولية الشهيرة في مصر تشمل:

المدرسة البريطانية في القاهرة: تتبع منهج اللغة الإنجليزية وتؤهل الطلاب لامتحانات GCSE و A-Level.

المدرسة الأمريكية في القاهرة: تتبع منهج اللغة الإنجليزية الأمريكي وتقدم برنامج الدبلومة الأمريكية.

المدرسة الألمانية في القاهرة: توفر بيئة تعليمية تابعة للنظام التعليمي الألماني.

المدرسة الفرنسية في القاهرة: تتبع منهج اللغة الفرنسية وتؤهل الطلاب لشهادة البكالوريا الفرنسية.

تتميز المدارس الدولية بالموارد التعليمية الغنية، والمعلمين المؤهلين دوليًا، والفصول الدراسية التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تقديم تعليم عالي الجودة يتفق مع المعايير الدولية.

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