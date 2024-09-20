وزير التربية والتعليم: كثافات الفصول لن تزيد عن 50 طالبًا خلال العام الدراسي الجديد

زار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من المدارس في محافظة أسيوط للاطمئنان على جاهزية المؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم في تصريحات اطلعت عليها “الموجز”أن كثافة الفصول في معظم المدارس لن تتجاوز 50 طالبًا، مشددًا على أهمية توفير تعليم جيد للطلاب لمساعدتهم في مواجهة تحديات المستقبل.

وزير التربية والتعليم يعرب عن عزمه زيارة جميع المدارس

كما أعرب وزير التربية والتعليم عن عزمه على زيارة جميع المدارس، بما في ذلك تلك الموجودة في القرى، لمتابعة سير العملية التعليمية بنفسه.

وزير التربية والتعليم : جميع القرارات مدروسة وتأتي بعد زيارات واجتماعات

وردًا على الانتقادات حول اتخاذه قرارات سريعة، أوضح وزير التربية والتعليم أن جميع القرارات مدروسة وتأتي بعد زيارات واجتماعات مع المعلمين والمتخصصين في مجال التعليم.

وخلال جولته، ناقش وزير التربية والتعليم مع محافظ أسيوط استعدادات الإدارات التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين. وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع المحافظة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن سير العملية التعليمية بشكل منتظم وجاذب للطلاب.

يواجه العملية التعليمية عدة تحديات خلال العام الدراسي وأبرزها:

زيادة عدد الطلاب في الفصول يؤثر على جودة التعليم، حيث يصعب على المعلمين تقديم الدعم الفردي للطلاب.

: يعاني النظام التعليمي من نقص في عدد المعلمين المؤهلين، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على المعلمين الحاليين.

بعض المدارس بحاجة إلى تحسينات في البنية التحتية، مثل المرافق الصحية والمختبرات، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

رغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك فجوة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الفصول الدراسية، مما يؤثر على تفاعل الطلاب.

مناهج التعليم حيث تحتاج المناهج إلى تحديث لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الطلاب.

الحاجة إلى برامج تدريب مستمرة للمعلمين لتحسين مهاراتهم ومواكبة أساليب التعليم الحديثة.

قرأ أيضا ..

نشرة الموجز التعليمية .. هل السبت إجازة رسمية في المدارس 2024-2025 ؟ .. وزارة التعليم تجيب.. وقرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد



نشرة الموجز التعليمية .. حقيقة إلغاء الصف السادس الإبتدائي 2025 .. عدد ساعات اليوم الدراسي في النظام الجديد