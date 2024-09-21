بسبب أزمة تقسيم المدارس على فترتين.. خبير تربوي يرصد إيجابيات وسلبيات قرارات التعليم لمعالجة الكثافة الطلابية

عملت وزارة التربية والتعليم للحد من تداعيات الكثافة الطلابية ومعالجتها من خلال اتباع طرق استغلال الأماكن بالمدارس، وتوفير العديد من الفصول بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى تقليل كثافة الطلاب لتصبح 50 طالبًا في الفصل الواحد مما جعل تقسيم المدارس على فترتين أصبح أمرًا محتومًا للطلاب.

ويكشف “موقع الموجز” كافة التفاصيل عن تداعيات الكثافة الطلابية والحلول الإيجابية والسلبية التي فرضتها وزارة التربية والتعليم للحد منها، حيث أن هناك جزءًا من هذه القرارات مازال يثير تساؤلات أولياء الأمور مطالبين بإلغاءه أو حله وهو يتمثل في تقسيم المدارس في الفترة المسائية والصباحية.

تداعيات الكثافة الطلابية

تداعيات الكثافة الطلابية

وفي هذا الشأن، قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، إن الكثافة الطلابية من أهم المشكلات التي تعوق العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها تؤدي لنفور الطلاب من المدارس وكثرة التغيب ولجوءهم إلى السناتر والدروس الخصوصية.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ “الموجز” أن الكثافة الطلابية تداعياتها لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد إلى عدم قدرة المعلم في متابعة الدروس بشكل جيد والسيطرة على الطلاب، مشيرًا إلى أن الكثافة الطلابية وصلت بالمدارس المصرية إلى 250 طالب في الفصل.

خطة معالجة الكثافة الطلابية

وتابع أن وزارة التربية التعليم وضعت أكثر من خطة لمعالجة الكثافة الطلابية وتخفيضها إلى 50 طالب في الفصل، بالإضافة إالى استغلال الأماكن التي بها فراغات مثل المخازن الغير مستخدمة أو أماكن الكنترولات التي تعمل لمدة أسبوع واحد وتبقى مغلقة طوال العام الدراسي.

استغلال المدارس الثانوية

وأشار إلى أن الوزارة تحاول توفير 100ألف فصل جديد، واستغلال المدارس الثانوية وتقسيمها لفترة مسائية وصباحية لأن المدارس الثانوية تشهد أقبالًا خفيف عليها، مشيرًا إلى أن تقسيم الطلاب للفترة الصباحية والمسائية لها سلبيات وإيجابيات.

تداعيات الكثافة الطلابية

سلبيات تقسيم المدارس على فترتين

أشار إلى أن تقسيم الطلاب إلى فترتين يتيح للمعلمين تقديم الشرح بشكل فعال وكافٍ، ويساعد على عودة الطلاب إلى المدارس، لكنه لفت أيضًا إلى سلبيات هذه الفكرة، حيث إن توقيت خروج الطلاب في الفترة المسائية قد يكون غير مناسب.

وأكد أن مدة الحصة لا تتجاوز 50 دقيقة، مما يعني أن الطلاب قد يغادرون المدارس في الساعة السادسة أو السابعة، وهو وقت غير ملائم خلال فصل الشتاء.

وأوضح أن هناك العديد من التساؤلات عقب إعلان خطة تقسيم المدارس إلى فترتين صباحية ومسائية، منها: "هل توجد مدارس مجهزة بإضاءة كافية لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب؟ وماذا عن حالة وجود أشقاء في نفس المدرسة يسكنون في منطقة بعيدة، لكن في فترتين مختلفتين؛ هل سيتعين على ولي الأمر التنقل بين الفترتين؟".

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