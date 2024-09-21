لتخفيف الكثافات.. مواعيد العام الدراسي الجديد لكل مرحلة تعليمية بمدارس الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد العام الدراسي الجديد لكل مرحلة تعليمية بمدارس الجيزة ويأتي ذلك للالتزام بتخفيف الكثافات التي وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بتفعيلها.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل بشأن مواعيد العام الدراسي الجديد لكل مرحلة تعليمية بمدارس الجيزة بالإضافة إلى عرض الجدول الرسمي لتنظيم دخول الطلاب للمدارس المنشور من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر صفحتها الرسمية.

مواعيد العام الدراسي الجديد لكل مرحلة تعليمية بمدارس الجيزة

مواعيد العام الدراسي الجديد لكل مرحلة تعليمية بمدارس الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول ومواعيد العام الدراسي الجديد لكل مرحلة تعليمية بمدارس الجيزة حيث بدأ طلاب رياض الأطفال KG1 والصف الأول الابتدائي الدراسة يوم السبت 21 سبتمبر.

ويبدأ طلاب KG2 والصف الثاني الابتدائي والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي يوم الأحد 22 سبتمبر، أما يوم الاثنين 23 سبتمبر ينضم طلاب الصف الثالث الابتدائي، ويليهم طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني الإعدادي والثاني الثانوي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر.

أما يوم الأربعاء 25 سبتمبر يلتحق طلاب الصف الخامس الابتدائي، ويوم الخميس 26 سبتمبر الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي. اعتبارًا من الأسبوع الثاني، يبدأ انتظام حضور جميع الصفوف بشكل كامل.

مواعيد العام الدراسي الجديد لكل مرحلة تعليمية بمدارس الجيزة

موعد بدء العام الدراسي الجديد

بدأ العام الدراسي الجديد للمدارس الرسمية والخاصة اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 حيث وزير التربية والتعليم محمد عبدد اللطيف على ضرورة انتظام الطلاب في الحضور وعدم الغياب، وكشفت الوزارة أن الدراسة ستستمر حتى 5 يونيو 2025، مع تنظيم الدراسة على مدار 35 أسبوعًا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أما بالنسبة للخريطة الزمنية، سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 23 يناير 2025، حيث ستُجرى امتحاناته في 11 يناير 2025، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025 وينتهي في 5 يونيو 2025.

تشمل مواعيد الامتحانات امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025، وامتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، وأخيرًا امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025، وتستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، من 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

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