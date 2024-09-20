ائتلاف أولياء أمور مصر يوجه نصائح للطلاب وأبائهم خلال العام الدراسي الجديد

وجهت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر نصائح قبل العام الدراسي الجديد بصفتها خبيرة أسرية أيضًا، حيث قالت إن أهمية إعادة تفعيل مبادرة "صور فرحة أول يوم دراسة"، التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة وإدخال البهجة في قلوبهم.

وأوضحت الحزاوي أن هذه المبادرة تفاعلية، حيث تشجع أولياء الأمور على مشاركة صور أبنائهم بالزي المدرسي في أول يوم دراسي، حيث قدمت مجموعة من النصائح للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد ويكشف “الموجز” أهمها:

العام الدراسي الجديد

نصائح العام الدراسي الجديد

أكدت الحزاوي أنه من المهم ألا يؤجل الطلاب أعمالهم اليومية، ويجب عليهم إعداد جدول يومي للمذاكرة في العام الدراسي الجديد ويتضمن هذا الجدول الواجبات ووقت الراحة وممارسة الهوايات، بالأضافة إلى تهيئة مكان المذاكرة وينبغي أن يكون المكان بعيدًا عن الضوضاء، جيد التهوية والإضاءة، مع ترتيب المستلزمات لتوفير الوقت، ويُفضل القراءة السريعة للدرس قبل الشرح لتمييز النقاط الصعبة.

نصائح لأولياء الأمور في العام الدراسي الجديد

ووجهت الحزاوي عدة نصائح لأولياء الأمور خلال بداية العام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ غدًا السبت 21 سبتمبر الجاري، منها:

الاستماع لمشكلات الأبناء والتواصل مع إدارة المدرسة لمتابعتهم دراسيًا.

تجنب المقارنات بين الأبناء وأقرانهم، لأن كل طفل له إمكانياته الخاصة.

الاهتمام بالتغذية الصحية، والحرص على وجبة الإفطار لتعزيز التركيز.

تنظيم ساعات النوم، حيث يحتاج معظم الطلاب من 8 إلى 9 ساعات من النوم لزيادة تركيزهم واستيعابهم.

الاطلاع على لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي ليكون الأبناء على علم بما لهم وما عليهم.

التركيز على الواجبات المنزلية، حيث أعلنت الوزارة عن توحيد الواجبات لجميع الصفوف عبر موقع الوزارة.

العام الدراسي الجديد

تفاصيل متابعة الوزير استعدادات العام الدراسي الجديد

وفي سياق أخر، وصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى ديوان عام محافظة أسيوط اليوم الجمعة لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025، تهدف الزيارة إلى تقييم تنفيذ الحلول التي وضعتها الإدارات التعليمية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية ونقص المعلمين.

وأكد الوزير أهمية التعاون مع المحافظة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، ومن جهته، رحب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بالوزير مشددًا على جهود المحافظة لدعم العملية التعليمية، من المقرر أن يتفقد الوزير بعض المدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها.

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