قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. اعرف مواعيد عمل المترو للطلاب

مواعيد عمل المترو للطلاب.. يستعد العديد من الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025، الذي لم يتبقى له سوى ساعات قليله ويبدأ ولهذا تصدرت تلك الكلمات محركات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب مستخدمي مترو الأنفاق، للبحث عن مواعيد عمل المترو للطلاب.

ويعتبر مترو الأنفاق من أسرع وأفضل وسائل النقل للطلاب في مصر، حيث يوفر وسيلة مريحة وموفرة للوقت للوصول إلى الجامعات والمدارس، ومع بداية العام الدراسي الجديد، يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مواعيد عمل المترو للطلاب لضمان وصولهم في الوقت المناسب.

مواعيد عمل المترو للطلاب

الموجز يتناول خلال السطور التالية تفاصيل مواعيد عمل المترو للطلاب، حيث يعمل مترو الأنفاق في القاهرة يوميًا من الساعة 5:15 صباحًا حتى الساعة 12:30 منتصف الليل، مع انتظام القطارات على مدار اليوم. تختلف مواعيد القطارات حسب الخط المستخدم:

الخط الأول (المرج – حلوان): يعد الخط الأكثر استخدامًا من قبل الطلاب، خاصةً أولئك الذين يسافرون إلى الجامعات والمدارس الواقعة على هذا المسار.

الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب): يربط بين المناطق الشمالية والجنوبية للعاصمة، ويخدم العديد من الجامعات والكليات.

الخط الثالث (عدلي منصور – الكيت كات): أحدث خطوط المترو، ويوفر وسيلة سريعة للوصول إلى المناطق الجديدة في القاهرة.

علمًا بأنه يُقدَّر عدد رحلات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بـ 1524رحلة يوميًّا، منها 456 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و466 رحلة بالخط الثالث، بالإضافة إلى إجمالي 212 رحلة يوميًّا بالقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وجاءت مواعيد عمل المترو للطلاب بكافة الخطوط على النحو التالي:

مواعيد عمل المترو للطلاب بكافة الخطوط

مواعيد عمل المترو للطلاب

يقوم أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو في تمام الساعة 5:15 صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساء. نطلق آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة في تمام الساعة 11:55 م، ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحًا. تتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا. تتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة وجمال عبد الناصر في تمام الساعة 12 منتصف الليل. قيام آخر قطار للخط الثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة 11:45 مساء.

القطار الكهربائي الخفيف

يبدأ عمل القطار الكهربائي الخفيف في تمام الساعة 5 صباحًا وينتهي الساعة 12منتصف الليل بمعدل قطار واحد كل 8 دقائق في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.

يبلغ عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف 212 رحلة يوميًّا، حيث يبدأ العمل الساعة 5 صباحًا وينتهي الساعة 12منتصف الليل بمعدل قطار واحد كل 8:00 دقائق في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.

ويوفر المترو للطلاب العديد من الفوائد، ومن أبرز فوائد مترو الأنفاق للطلاب الآتي:

فوائد مترو الأنفاق للطلاب

تجنب الزحام المروري في ساعات الذروة. تذاكر المترو بأسعار معقولة، مع توفير خصومات للطلاب. القطارات مكيفة وتتمتع بخدمات متنوعة.

ويجب على الطلاب معرفة بعض النصائح بجانب التعرف على مواعيد عمل المترو للطلاب، وهي الالتزام بالمواعيد، حيث يفضل الوصول إلى المحطة قبل موعد القطار لتجنب التأخير، إلى جانب تجنب ساعات الذروة، إذ يزداد الازدحام في الصباح الباكر وبعد الظهر، لذا من الأفضل اختيار مواعيد أقل ازدحامًا، وباستخدام المترو، يمكن للطلاب تحسين تنقلاتهم اليومية والوصول إلى وجهاتهم بسهولة وكفاءة.

إقرأ أيضًا:

تعرف على المواعيد الجديدة لعمل ”المترو” فى شهر رمضان

تعرف على المواعيد الجديدة لتشغيل المترو بعد انتهاء إجازة العيد