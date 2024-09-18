ننشر قائمة أسعار اشتراكات المترو للطلاب بالعام الدراسي الجديد 2025

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء استخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية ، مع تخفيضات تتراوح بين 88% و91%. وأكدت الشركة أن أسعار اشتراكات المترو للطلاب في العام الدراسي الجديد ستظل كما هو مُعلن على موقعها الرسمي، دون أي زيادات، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أسعار اشتراكات المترو للطلاب في العام الدراسي الجديد 2025

- اشتراك المترو للطلاب لمدة 3 أشهر لمنطقة واحدة: بسعر 150 جنيهًا.

- اما اشتراك لمدة 3 أشهر لمنطقتين: بسعر 200 جنيه.

- اشتراك لمدة 3 أشهر لـ 3 أو 4 مناطق: بسعر 250 جنيهًا.

- ويكون اشتراك لمدة 3 أشهر لـ 5 أو 6 مناطق: بسعر 300 جنيه.

خطوات استخراج اشتراكات المترو للطلاب في العام الدراسي الجديد 2025

1. عليك التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو.

2. قم بشراء استمارة طلبة وإرفاق عدد 2 صورة شخصية مقاس 4x6.

3. في الخطوة الآتية يتم ختم الصورة الأولى بنص على الصورة والنص على الاستمارة، وختم الصورة الثانية من الخلف مع اعتماد الاستمارة بختم الجمهورية من شؤون الطلاب.

4. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

5. عليك إرفاق صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

6. قم بكتابة رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة.

يُسمح باستخراج الاشتراكات من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط، ويجب أن تُستخدم للاستخدام الشخصي حتى لا يتعرض حامله لغرامات مالية.

جدير بالذكر أنه،يمكن استخراج اشتراكات المترو للطلاب من مكاتب الاشتراك طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية، من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، بينما تكون مكاتب الاشتراكات مفتوحة يوم الجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

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