الأوراق المطلوبة لعمل كارنيه اشتراك المترو 2025/2024.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات القليلة المضية، إذ يرغب العديد من المواطنين التعرف على التفاصيل الكاملة لـ كارنية اشتراك المترو تزامنًا مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد.

ويُعد استخراج كارنيه اشتراك المترو وسيلة مثالية لتوفير تكلفة التنقل اليومي باستخدام مترو الأنفاق في مصر، سواء للطلاب أو كبار السن أو العاملين، وللحصول على هذا الكارنيه، يجب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات حسب الفئة المستهدفة لهذا زاد البحث عن الأوراق المطلوبة لعمل كارنيه اشتراك المترو 2025/2024 عبر الإنترنت.

الأوراق المطلوبة لعمل كارنيه اشتراك المترو 2025/2024

الموجز يتناول عبر التقرير التالي تفاصيل الأوراق المطلوبة لعمل كارنيه اشتراك المترو 2025/2024، خاصة مع اقتراب موعد بدء الدراسة وتوجه العديد من الطلاب إلى شبكة الإنترنت لمعرفة التفاصيل وكافة المستندات المطلوبة.

وقد سبق وحددت الهيئة القومية للأنفاق عن الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق 2024، والتي جاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق 2024

صورتين شخصيتين مقاس 4*6. صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد. صورة من إيصال المصاريف الخاصة بالدراسة.

أما عن شروط وخطوات استخراج كارت اشتراكات المترو للطلاب فقد جاءت وفقًا للآتي:

خطوات استخراج كارت اشتراكات المترو للطلاب

الأوراق المطلوبة لعمل كارنيه اشتراك المترو 2025/2024

الذهاب لمكتب الاشتراكات بمحطات المترو المتاح بها، وشراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب. وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة. الحصول علي ختم النسر واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له. يجب اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية أو المعهد أو المدرسة، بحيث يكون جزءا من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة وختم الصورة الأخرى على الظهر. اعتماد استمارة الاشتراك للمدارس الخاصة من المنطقة التعليمية التابعة لها بخاتم شعار الجمهورية. يتم إثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 أرقام بمعرفة المدرسة او المعهد او الكلية بمعرفة الجهة الدراسية. كتابة البيانات بالاستمارة مثل «صورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد، محطة القيام والوصول، الاسم والوظيفة».

وفيما يتعلق بـ شروط استخراج اشتراك مترو الانفاق للطلاب فقد جاءت على النحو التالي:

شروط استخراج اشتراك مترو الانفاق للطلاب

صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الأستمارة للضرورة.

استخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط.

استخدم الإشتراك لحامله فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

استخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسي

وبعد التعرف على الأوراق المطلوبة لعمل كارنيه اشتراك المترو 2025/2024 ننقل لكم أسعار اشتراكات المترو للطلبة فجاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة لعمل كارنيه اشتراك المترو 2025/2024

أسعار اشتراكات المترو للطلبة

هناك تخفيضات على اشتراك المترو تبلغ نحو 90% تختلف أسعار اشتراك المترو 2024 للطلبة على حسب عدد المحطات، التي يتنقل منها حيث تنقسم فئات المترو إلى مرحلة أولى حتى أربع مراحل سعر اشتراك الطلبة لمرحلة واحدة يصل إلى 150 جنيهًا. سعر اشتراك الطلبة لمرحلتين يصل إلى 200 جنيه. سعر اشتراك الطلبة لثلاث أو أربع مراحل يصل إلى 250 جنيها. سعر اشتراك الطلبة لأكثر من أربع مراحل يصل إلى 300 جنيه.

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