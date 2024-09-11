رسميا .. محافظ جنوب سيناء يقرر خفض سن القبول للصف الأول الابتدائي

خفض سن القبول للصف الأول الابتدائي .. قرر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء،خفض سن القبول للصف الأول الابتدائي من ست سنوات إلى خمس سنوات وستة أشهر للعام الدراسي 2024/2025، استجابةً لطلبات العديد من أولياء الأمور الراغبين في إدخال أبنائهم في هذا الصف، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر عن القرار.

خفض سن القبول للصف الأول الابتدائي

كما قرر تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ملفات الطلاب وتنظيمهم وفقًا لأعمارهم، مع مراعاة ترتيبهم تنازليًا من الأكبر إلى الأصغر وتوزيعهم على المدارس التي بها أماكن شاغرة، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المعمول بها.

الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها تشمل:

إعطاء الأولوية للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للأطفال في سن الإلزام، حتى وإن لم يكونوا ملتحقين برياض الأطفال في المدرسة، شرط أن يكونوا ضمن المحيط الجغرافي للمدرسة.



استكمال تسجيل الطلاب الأكبر سناً في المدارس التي بها رياض أطفال، مع تنسيق باقي الأطفال في المدارس التي بها أماكن شاغرة.



عدم فتح قاعات جديدة خصيصًا للأطفال صغار السن.



عدم جواز تحويل الطلاب صغار السن إلى محافظات أخرى إلا في حالة نقل ولي أمر الطالب إلى تلك المحافظة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن هذه الخطوات وخاصة خفض سن القبول للصف الأول الابتدائي تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم التنمية الشاملة في المحافظة وتوفير خدمات تعليمية متميزة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وبيّن أن الهدف من قرار خفض سن القبول للصف الأول الابتدائي هو القضاء على التسرب من التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، مما يساعد في تحفيز الطلاب على النجاح والتفوق وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وزارة التربية والتعليم

تطوير التعليم الابتدائي في مصر يشمل مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم، تيسير الوصول إليه، وتعزيز فعاليته. خلال السنوات الأخيرة، عملت الحكومة المصرية على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتحسين هذا القطاع الحيوي. إليك بعض أبرز جوانب تطوير التعليم الابتدائي في مصر:

1. المنهج الدراسي

إعادة تصميم المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات الطلاب وسوق العمل. يتضمن ذلك إدخال مواد دراسية جديدة، مثل التكنولوجيا والمعلوماتية، والاهتمام بتنمية المهارات الحياتية.



تشجيع طرق التعليم التفاعلي التي تركز على المشاركة النشطة للطلاب بدلاً من التلقين التقليدي.

2. تدريب المعلمين

تطوير برامج تدريب مستمرة للمعلمين لتحسين مهاراتهم في استخدام الأساليب التعليمية الحديثة والتكنولوجيا.



إدخال نظام تقييم وتطوير مهني للمعلمين لضمان مستوى عالٍ من الأداء.

3. البنية التحتية

تجديد وتوسيع المباني المدرسية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة، بما في ذلك تحسين المرافق الصحية والمكتبات والمعامل.



إدخال أدوات تكنولوجية مثل اللوحات الذكية والحواسيب لتحسين التجربة التعليمية.

4. التعليم الرقمي

تطوير منصات تعليمية رقمية وتوفير محتوى تعليمي عبر الإنترنت لدعم التعلم عن بُعد والتعلم الذاتي.



إنشاء محتوى تعليمي رقمي تفاعلي لتسهيل فهم المواد الدراسية.

5. الاهتمام بالتلاميذ

تنفيذ برامج لتقديم الدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب، مثل برامج التغذية والصحة.



توفير الدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم التعليمية الفردية.

6. التقييم والرقابة

تطوير أساليب تقييم جديدة تقيس الفهم والتطبيق بدلاً من مجرد حفظ المعلومات.



تحسين آليات الرقابة على المدارس لضمان الالتزام بالمعايير التعليمية.

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