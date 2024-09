توزيع منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025 ترم أول

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025 ترم أول، ولك لمعرفة المناهج تزامنًا مع موعد اقتراب العام الدراسي الجديد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد المطبق حديثا على طلاب أولى إعدادي، يعتمد على التعليم المتطور والمستمر وكذلك استخراج نواتج التعلم بدلا من الحفظ والتلقين.

منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025 ترم أول

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025 ترم أول:

منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لغة عربية الترم الأول 2025



الوحده الأولى: هويتي

الموضوع الأول: الهوية والمؤثرات

الدرس الأول مقطع من رواية زينب

الدرس الثاني مقال مصر هذه هي التي ستبقى

الموضوع الثاني: الهوية وبناء الشخصية

الدرس الأول قصيدة بني مصر

الدرس الثاني مقال مصر أصل الحضارة

الموضوع الثاني: الهوية وبناء الشخصية

الدرس الأول قصيدة بني مصر

الدرس الثاني مقال مصر أصل الحضارة

الموضوع الثالث: أصدقائي

الدرس الأول مقال يا أصدقائي

الدرس الثاني رسالة إلى صديقي

الوحدة الثانية: هواياتي

الموضوع الأول: الرياض

الدرس الأول مقابلة مع بطل العالم في الإسكواش

الدرس الثاني مقال الألعاب البارالمبية

الموضوع الثاني: الشعر والشعور

الدرس الأول قصيدة يا شعر

الدرس الثاني مقال الشعر والشاعر

الموضوع الثالث: أدب وفكر

الدرس الأول مقال البطولة والأبطال

الدرس الثاني سيرة غيرية «لطيفة النادي»

طلاب الصف الأول الإعدادي

منهج الصف الأول الإعدادي الجديد علوم الترم الأول 2025



الوحدة الأولى المادة

الدرس الأول تركيب الذرة

الدرس الثاني الجدول الدوري لتصنيف العناصر

الدرس الثالث المادة وخصائصها

الدرس الرابع الروابط الكيميائية

الوحدة الثانية مجالات القوى

الدرس الأول القوى الكهربية

الدرس الثاني القوى المغناطيسية

الدرس الثالث قوى الجاذبية

الوحدة الثالثة الكائنات الحية تركيبها وعملياتها

الدرس الأول الخلايا والحياة

الدرس الثاني الصفات العامة للكائنات الحية

الدرس الثالث الميكروبات

الوحدة الرابعة نظام الأرض والشمس والقمر

الدرس الأول الأرض والنظام الشمسي

الدرس الثاني خسوف القمر

منهج الصف الأول الإعدادي الجديد رياضيات الترم الأول 2025



الوحدة الأولى الأعداد والعمليات عليها

النسبة المئوية والنسبة والتناسب

الدرس الأول التناسب

الدرس الثاني تطبيقات النسبة والتناسب

مجموعات الأعداد

الدرس الثالث المجموعات والعمليات عليها

العمليات على الأعداد

الدرس الرابع العمليات على الأعداد الصحيحة

الدرس الخامس العمليات على الأعداد النسبية

الوحدة الثانية الجبر

الدرس الأول التعبيرات والصيغ الرياضية

الدرس الثاني المعادلات الخطية

الوحدة الثالثة الإحصاء

الدرس الأول تنظيم البيانات

الدرس الثاني الوسط الحسابي

الدرس الثالث القطاعات الدائرية

الوحدة الرابعة الهندسة والقياس

الدرس الأول أنواع الزوايا والعلاقات بين الزوايا

الدرس الثاني التوازي

الدرس الثالث المثلث

الدرس الرابع الأشكال الهندسية

الدرس الخامس المضلعات

الدرس السادس الإحداثيات



منهج الصف الأول الإعدادي الجديد إنجليزي الترم الأول 2025

Module 1: All about me:

Unit 1: a great summer

Unit 2: My network

Unit 3: My time

Module 2: All around me:

Unit 4: Digital life

Unit 5: In nature

Unit 6: food for thought.

أقرا أيضًا:

مادة جديدة.. تحميل منهج الصف الأول الاعدادي الجديد 2024

منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025.. إليك التفاصيل