توزيع منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025 ترم أول
يبحث الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025 ترم أول، ولك لمعرفة المناهج تزامنًا مع موعد اقتراب العام الدراسي الجديد.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد المطبق حديثا على طلاب أولى إعدادي، يعتمد على التعليم المتطور والمستمر وكذلك استخراج نواتج التعلم بدلا من الحفظ والتلقين.
منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025 ترم أول
ويوضح لكم الموجز على النحو التالي منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025 ترم أول:
منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لغة عربية الترم الأول 2025
الوحده الأولى: هويتي
الموضوع الأول: الهوية والمؤثرات
الدرس الأول مقطع من رواية زينب
الدرس الثاني مقال مصر هذه هي التي ستبقى
الموضوع الثاني: الهوية وبناء الشخصية
الدرس الأول قصيدة بني مصر
الدرس الثاني مقال مصر أصل الحضارة
الموضوع الثاني: الهوية وبناء الشخصية
الدرس الأول قصيدة بني مصر
الدرس الثاني مقال مصر أصل الحضارة
الموضوع الثالث: أصدقائي
الدرس الأول مقال يا أصدقائي
الدرس الثاني رسالة إلى صديقي
الوحدة الثانية: هواياتي
الموضوع الأول: الرياض
الدرس الأول مقابلة مع بطل العالم في الإسكواش
الدرس الثاني مقال الألعاب البارالمبية
الموضوع الثاني: الشعر والشعور
الدرس الأول قصيدة يا شعر
الدرس الثاني مقال الشعر والشاعر
الموضوع الثالث: أدب وفكر
الدرس الأول مقال البطولة والأبطال
الدرس الثاني سيرة غيرية «لطيفة النادي»
منهج الصف الأول الإعدادي الجديد علوم الترم الأول 2025
الوحدة الأولى المادة
الدرس الأول تركيب الذرة
الدرس الثاني الجدول الدوري لتصنيف العناصر
الدرس الثالث المادة وخصائصها
الدرس الرابع الروابط الكيميائية
الوحدة الثانية مجالات القوى
الدرس الأول القوى الكهربية
الدرس الثاني القوى المغناطيسية
الدرس الثالث قوى الجاذبية
الوحدة الثالثة الكائنات الحية تركيبها وعملياتها
الدرس الأول الخلايا والحياة
الدرس الثاني الصفات العامة للكائنات الحية
الدرس الثالث الميكروبات
الوحدة الرابعة نظام الأرض والشمس والقمر
الدرس الأول الأرض والنظام الشمسي
الدرس الثاني خسوف القمر
منهج الصف الأول الإعدادي الجديد رياضيات الترم الأول 2025
الوحدة الأولى الأعداد والعمليات عليها
النسبة المئوية والنسبة والتناسب
الدرس الأول التناسب
الدرس الثاني تطبيقات النسبة والتناسب
مجموعات الأعداد
الدرس الثالث المجموعات والعمليات عليها
العمليات على الأعداد
الدرس الرابع العمليات على الأعداد الصحيحة
الدرس الخامس العمليات على الأعداد النسبية
الوحدة الثانية الجبر
الدرس الأول التعبيرات والصيغ الرياضية
الدرس الثاني المعادلات الخطية
الوحدة الثالثة الإحصاء
الدرس الأول تنظيم البيانات
الدرس الثاني الوسط الحسابي
الدرس الثالث القطاعات الدائرية
الوحدة الرابعة الهندسة والقياس
الدرس الأول أنواع الزوايا والعلاقات بين الزوايا
الدرس الثاني التوازي
الدرس الثالث المثلث
الدرس الرابع الأشكال الهندسية
الدرس الخامس المضلعات
الدرس السادس الإحداثيات
منهج الصف الأول الإعدادي الجديد إنجليزي الترم الأول 2025
Module 1: All about me:
Unit 1: a great summer
Unit 2: My network
Unit 3: My time
Module 2: All around me:
Unit 4: Digital life
Unit 5: In nature
Unit 6: food for thought.
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