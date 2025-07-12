نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. إعلان عبر بوابة التعليم الفني

تترقب الأسر المصرية والطلاب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد النتائج رسميًا وإتاحتها إلكترونيًا برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الفني، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال المراجعة والتجميع المركزي للدرجات انتهت داخل كنترولات الدبلومات الفنية بكافة المحافظات، إضافة إلى إتمام المراجعة النهائية للنتائج تمهيدًا لعرضها على الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها رسميًا.

وتشير التوقعات إلى أن النتائج ستُعلن خلال الساعات المقبلة، وسط مؤشرات إيجابية ومبشرة حول نسب النجاح هذا العام.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي، بإدخال رقم الجلوس والاسم، لتظهر لهم الدرجات التفصيلية لكل مادة، وتشمل النتائج جميع الشعب (الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي) بالدور الأول.

اضغط هنا للدخول إلى بوابة التعليم الفني

خطوات الاستعلام عن النتيجة

حرصًا على تسهيل وصول الطلاب إلى نتائجهم، نقدم لكم خطوات بسيطة للاستعلام:

الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

اختيار الصف الدراسي والفصل الدراسي المناسب.

إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

الضغط على زر «استعلام».

ستظهر النتيجة التفصيلية للطالب متضمنة الدرجات في المواد النظرية والعملية.

إعلان أوائل الدبلومات الفنية 2025

بالتزامن مع اعتماد النتيجة، تعلن الوزارة رسميًا أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 في مختلف التخصصات، ويحرص وزير التعليم على تهنئة الطلاب الأوائل هاتفيًا تقديرًا لتفوقهم، وهو تقليد تحرص عليه الوزارة سنويًا.

إحصاءات امتحانات الدبلومات الفنية 2025

شهدت امتحانات هذا العام مشاركة نحو 780 ألف طالب وطالبة في جميع التخصصات. وأدى الطلاب امتحاناتهم في 338 مادة عملية ومعملية، إضافة إلى 1145 مادة تحريرية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بانتظام.

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