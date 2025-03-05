خطوات تحميل التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني.. رابط مباشر

تحميل التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل تزامنًا مع ارتفع بحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن كيفية تحميل التقييمات الأسبوعية والتي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتهدف تحميل التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني إلى قياس مستوى تحصيل الطلاب الأكاديمي وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من الوزارة.

تحميل التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني

الموجز ينقل لكم تفاصيل تحميل التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني عبر رابط مباشر.

وفي هذا الصدد، حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم التقييمات الأسبوعية بشكل دوري لمتابعة أداء الطلاب وتحقيق أهداف التعليم المستمر، وتتيح بوابة التعليم الإلكتروني للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على وتحميل التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني بشكل ميسر يساعدهم على تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء الدراسي.

خطوات تحميل التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. اختيار قسم «المنصات التعليمية» ثم الضغط على «بوابة التعليم الإلكتروني». تحديد المرحلة التعليمية للطالب. اختيار الصف الدراسي المناسب. تحديد نوع المحتوى المراد تحميله، مثل «التقييمات الأسبوعية» أو «التدريبات الصفية». اختيار الفصل الدراسي الثاني. تحديد المادة الدراسية المطلوبة. النقر على زر البحث لاستعراض التقييمات المتاحة. الضغط على أيقونة التحميل لحفظ التقييمات على الجهاز الشخصي.

أهمية التقييمات الأسبوعية في العملية التعليمية

تلعب التقييمات الأسبوعية دورًا محوريًا في تحسين العملية التعليمية وتحقيق عدة أهداف، منها:

تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب: تساعد التقييمات في التعرف على جوانب القصور لدى الطلاب وتساعد المعلمين في معالجة هذه النقاط بشكل مسبق.

متابعة التقدم الدراسي: توفر لأولياء الأمور فرصة للاطلاع على أداء أبنائهم الأكاديمي بشكل مستمر.

تقليل الضغط قبل الامتحانات: تعمل التقييمات الأسبوعية على تعزيز استعداد الطلاب للامتحانات النهائية، مما يقلل من القلق والتوتر في أوقات الاختبارات.

الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني لعام 2025

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من المواعيد الهامة في الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، وأهمها:

8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

9 مارس 2025: اختبار تقييم شهر مارس لصفوف النقل.

22 أبريل 2025: اختبار تقييم شهر أبريل لصفوف النقل.

11 مايو 2025: إجراء التقييم الأولي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: اختبارات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025: بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثاني.

14 يونيو 2025: انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025: امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

روابط تحميل التقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف الدراسية

يمكن للطلاب تحميل التقييمات الخاصة بكل مادة دراسية من خلال بوابة التعليم الإلكتروني، وذلك عبر الروابط التالية:

المرحلة الابتدائية:

المرحلة الابتدائية:

المرحلة الإعدادية:

المرحلة الثانوية:

تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه المبادرة إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ومتابعة تطورهم الأكاديمي باستمرار، مما يساهم في رفع جودة التعليم وتقديم دعم مستمر للطلاب.

اقرأ أيضًا:

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. ترقب وانتظار بين الطلاب وأولياء الأمور

استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. تسجيل استمارة 1 سري للمعلمين