موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. ترقب وانتظار بين الطلاب وأولياء الأمور

مع اقتراب موسم الامتحانات، يزداد اهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بجدول الامتحانات الرسمي، حيث يُعد عاملًا أساسيًا في التخطيط والاستعداد الجيد لتحقيق أفضل النتائج، وفي ظل ذلك، تظل وزارة التربية والتعليم الجهة الرسمية المعنية بالإعلان النهائي عن مواعيد الامتحانات، ما يجعل الجميع في حالة ترقب حتى لحظة صدور الجدول الرسمي.

إعلان جدول الامتحانات عبر موقع الموجز

يقدم موقع الموجز للطلاب وأولياء الأمور آخر المستجدات حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، الذي يُنتظر الإعلان عنه رسميًا من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهر مارس الجاري، عقب انتهاء عملية تسجيل الاستمارات وتسليمها للمدارس.

اعتماد الجدول النهائي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن اعتماد الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة يتم حصريًا من قبل الوزير، وسيكون موحدًا على مستوى الجمهورية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومن المتوقع أن يشمل الجدول توزيعًا زمنيًا متوازنًا للمقررات الدراسية، بحيث يُراعي قدرة الطلاب على التحصيل ويمنحهم الوقت الكافي للمذاكرة والمراجعة.

مواعيد بدء الامتحانات

بحسب ما أعلنته الوزارة، ستنطلق امتحانات الدور الأول يوم السبت 14 يونيو 2025، بينما ستُعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025.

وتأتي هذه المواعيد ضمن خطة الوزارة لتنظيم العملية الامتحانية بشكل عادل ومنصف، مع مراعاة الظروف الدراسية للطلاب.

إجراءات الوزارة لضمان سير الامتحانات

حرصًا على نزاهة الامتحانات وسيرها بسلاسة، تتخذ الوزارة عددًا من الإجراءات لضمان بيئة امتحانية مناسبة، تشمل:

تشديد الرقابة لمنع أي محاولات للغش أو التسريب.

اتخاذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لتنظيم اللجان الامتحانية.

نشر الجدول فور اعتماده رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكين الطلاب من الاطلاع عليه والاستعداد وفقًا له.

نصائح للطلاب للاستعداد الجيد للامتحانات

مع اقتراب الامتحانات، ينصح الخبراء التربويون الطلاب بضرورة وضع خطة دراسية واضحة تعتمد على توزيع المواد على فترات متوازنة، مع التركيز على مراجعة النقاط الأساسية في كل مادة.

كما يُفضل ممارسة الاختبارات التجريبية لحل أكبر عدد ممكن من الأسئلة، مما يساعد في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين مستوى الاستعداد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول وجبات غذائية متوازنة للحفاظ على التركيز والطاقة أثناء فترة الامتحانات.

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