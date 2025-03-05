رابط التقييمات الأسبوعية لجميع صفوف النقل.. ألحق ذاكر

رابط التقييمات الأسبوعية.. يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط التقييمات الأسبوعية لعام 2025 عبر بوابة التعليم الإلكتروني، وذلك لجميع صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط التقييمات الأسبوعية لجميع صفوف النقل.

التقييمات الأسبوعية من وزارة التربية والتعليم

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا إلكترونيًا لعرض التقييمات الأسبوعية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وتشمل التقييمات درجات تضاف لأعمال السنة بمجموع 40 درجة، موزعة على عدة عناصر:

5 درجات لكراسة الواجب

5 درجات لكراسة النشاط

5 درجات للتقييم الأسبوعي

10 درجات للمهام الأدائية

5 درجات للمواظبة والسلوك

10 درجات لاختبارات الشهر (مارس وأبريل)

بالإضافة إلى امتحان الفصل الدراسي الذي يحتسب من 60 درجة، ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة.

رابط التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني

لتسهيل متابعة أداء الطلاب، يمكن الوصول إلى التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني، مما يساعد الطلاب في مراجعة مستواهم الأكاديمي وتحسين أدائهم الدراسي بشكل مستمر.

التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني

خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني

لتحميل التقييمات الأسبوعية بسهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال الضغط هنا. اختيار قسم «المنصات التعليمية» ثم الضغط على «بوابة التعليم الإلكتروني». تحديد المرحلة التعليمية للطالب. اختيار الصف الدراسي المناسب. تحديد نوع المحتوى المراد تحميله، مثل «التقييمات الأسبوعية» أو «التدريبات الصفية». اختيار الفصل الدراسي الثاني. تحديد المادة الدراسية المطلوبة. النقر على زر البحث لاستعراض التقييمات المتاحة. الضغط على أيقونة التحميل لحفظ التقييمات على الجهاز الشخصي.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة التقييمات الأسبوعية وتحسين الأداء الدراسي بشكل مستمر.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2025

تستمر وزارة التربية والتعليم في تنفيذ الخطة الزمنية المقررة للفصل الدراسي الثاني 2025، التي تشمل مواعيد امتحانات وتقييمات مختلفة، وإليك الجدول الزمني يحتوي على المواعيد التالية:

8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

9 مارس 2025: بدء امتحانات شهر مارس.

22 أبريل 2025: امتحانات شهر أبريل.

11 مايو 2025: التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

24 مايو 2025: بداية امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.

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