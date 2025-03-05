موعد التقييمات المبدئية والنهائية للصف الأول والثاني الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد وضوابط التقييمات المبدئية والنهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة للحصول على مواعيد التقييمات المبدئية والنهائية للصف الأول والثاني الابتدائي 2025.

التقييمات المبدئية والنهائية

جدول التقييمات المبدئية والنهائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد وضوابط التقييمات المبدئية والنهائية للصف الأول والثاني الابتدائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني لعام 2024-2025.

موعد التقييمات المبدئية

ومن المقرر أن تبدأ التقييمات المبدئية والنهائية للصف الأول والثاني الابتدائي على مرحلتين الأول التقييمات المبدئية تبدأ من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

التقييمات المبدئية والنهائية

موعد التقييمات النهائية

أما التقييمات النهائية تبدأ لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات تهدف إلى قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب عبر مهام متنوعة تشمل التحريرية والشفوية والمهارية، مع توفير أساليب تحفيزية مناسبة للمرحلة العمرية.

طريقة اجتياز الطلاب للتقييمات

يشترط حضور الطالب بنسبة لا تقل عن 60% خلال العام الدراسي، وفي حال عدم تحقيقها، لا يُنقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تعده المدرسة.

يحتسب متوسط درجات التلميذ بناءً على التقييم الشهري من 100 درجة موزعة كالتالي:

المهام التحريرية 60 درجة تشمل، كراسة الأداء الصفي 20 درجة، والواجبات المنزلية 20 درجة، والتقييم الأسبوعي بأسئلة قصيرة 20 درجة

المهام الشفهية تعتمد على تفاعل الطالب مع المعلم عبر الأسئلة والمناقشات، وتُسجل أسبوعيًا في دفتر التحضير.

المهام المهارية تشمل ممارسة مهارات حياتية مرتبطة بالمادة الدراسية، مثل استخدام الألغاز الهندسية وتحديد الاتجاهات الجغرافية.

الحضور والمواظبة تمنح 5 درجات يتم تسجيلها في دفتر السلوك.

نظام التقييم بالألوان

يقوم المعلم بتوثيق الدرجات في سجل خاص معتمد من موجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة، ويُسلم ولي الأمر تقريرًا يعكس أداء التلميذ وفق نظام التقييم بالألوان:

الأزرق 85%-100% يفوق التوقعات.

الأخضر 65% أقل من 85% يلبي التوقعات.

الأصفر 50%- أقل من 65% يلبي التوقعات أحيانًا.

الأحمر أقل من 50% أقل من المتوقع.

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