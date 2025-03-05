موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي للترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مواعيد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني 2025، حيث من المقرر تنفيذ التقييم على مرحلتين في البداية التقييم المبدئي والتقييم النهائي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة عن مواعيد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي والتي من المقرر إجراءها على مرحلتين، حيث تعد هذه التقييمات النهائية للطلاب وبعدها ستبدأ الإجازة الرسمية.

التقييمات النهائية

موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي

من المقرر إجراء التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في الفترة من الأحد 11 مايو وحتى الخميس 15 مايو 2025، يليه مواعيد التقييمات النهائية خلال الفترة من الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025.

ضوابط تنفيذ التقييمات النهائية

من ضوابط التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي يشترط حضور الطالب بنسبة لا تقل عن 60% خلال الفصلين الدراسيين، وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة، لن يتمكن الطالب من الانتقال إلى الصف التالي إلا بعد اجتيازه برنامجًا علاجيًا تعده المدرسة بنهاية العام الدراسي.

التقييمات النهائية

توزيع درجات التقييمات النهائية

يحتسب متوسط درجات الطالب في كل فصل دراسي، حيث تبلغ الدرجة الكلية 100 درجة التي يتم تقسيمها في التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي على النحو التالي:

1- المهام التحريرية

20 درجة لكراسة الأداء الصفي، حيث يسجل فيها التلميذ أنشطته اليومية ويتم تقييمها أسبوعيًا.

20 درجة للواجبات المنزلية، ويتم تقييمها أسبوعيًا من خلال كراسة الواجب.

20 درجة لاختبارات أسبوعية قصيرة لقياس مستوى التقدم الأكاديمي للطالب.

2- المهام الشفوية تعتمد على مدى تفاعل الطالب مع المعلم أثناء الحصص الدراسية، وذلك من خلال طرح الأسئلة، الحوار والمناقشات الصفية، حيث يتم تسجيل هذه التقييمات بشكل أسبوعي في دفتر تحضير المعلم.

3- المهام المهارية يتم تقييم الطالب من خلال ممارسته المهارات الحياتية المتعلقة بالمادة الدراسية، مثل استخدام البازل في تكوين الأشكال الهندسية، تحديد الاتجاهات الجغرافية، ومهارات التواصل مع زملائه داخل الفصل.

4- الحضور والمواظبة يتم تخصيص 5 درجات للحضور والانضباط، حيث يتم تسجيل هذه الدرجات بشكل منتظم في دفتر السلوك اليومي الخاص بالطالب.

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