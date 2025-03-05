موعد بداية امتحانات الترم الثاني للمدارس 2025| تفاصيل

امتحانات الترم الثاني للمدارس.. مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مواعيد امتحانات الترم الثاني للمدارس 2025، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم تحديد مواعيد الامتحانات لصفوف النقل والشهادات المختلفة، وينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

موعد امتحانات صفوف النقل 2025

تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي يوم السبت 24 مايو 2025، ستستمر الامتحانات حتى الخميس 29 مايو 2025، حيث سيتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم خلال هذه الفترة المحددة.

موعد امتحانات الترم الثاني الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، كما تتضمن هذه الامتحانات مجموعة من المواد التي يدرسها طلاب الشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (التجاري، الصناعي، الزراعي) في نفس اليوم المحدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، أي يوم السبت 31 مايو 2025، كما ستستمر هذه الامتحانات مع جدول زمني خاص يختلف حسب التخصصات الفنية.

امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة لعام 2024/2025 يوم السبت 14 يونيو 2025، وتعتبر هذه الامتحانات من أهم المراحل التعليمية للطلاب، حيث تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

التقييمات للصفين الأول والثاني الابتدائي

بالنسبة لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، سيتم إجراء التقييمات المبدئية بين يومي الأحد 11 مايو والخميس 15 مايو 2025، بينما ستُجرى التقييمات النهائية من يوم الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

ملاحظات هامة للطلاب واولياء الامور

- بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، ومن المقرر أن ينتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025، مدة الدراسة الفعلية حوالي 16 أسبوعًا.

- يتضمن الفصل الدراسي الثاني بعض الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد العمال في 1 مايو 2025، وإجازة شم النسيم التي تتغير سنويًا حسب التقويم القبطي.

- يُنصح الطلاب ببدء المراجعة مبكرًا، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والحضور المنتظم للحصص الدراسية والتقييمات الدورية لضمان النجاح.

وتُهيب وزارة التربية والتعليم بجميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات ومتابعة أي تحديثات قد تطرأ على الجداول من خلال المصادر الرسمية، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

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