مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن جدول امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2025، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد 9 مارس 2025 وتنتهي يوم الخميس 13 مارس 2025.

هذا الجدول يحدد مواعيد الامتحانات لكل المواد الدراسية التي سيخوضها الطلاب خلال هذه الفترة.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر مارس 2025

كما ذكرت المديرية في بيانها الرسمي، تم تحديد مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي كما يلي:

الأحد 9 مارس 2025: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الاثنين 10 مارس 2025: امتحان العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية والمهارات الفنية.

الأربعاء 12 مارس 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

الخميس 13 مارس 2025: امتحان الرياضيات.

توجيهات هامة للطلاب وأولياء الأمور

تدعو المديرية الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات عبر مراجعة المناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الثاني.

كما يجب التأكد من أن الطلاب على دراية بكافة المواعيد المحددة وعدم التهاون في حضور الامتحانات في المواعيد المقررة.

من جانبها، أكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة العامة في ظل الظروف الراهنة، وذلك لضمان سلامة الجميع أثناء فترة الامتحانات.

يُعتبر جدول امتحانات شهر مارس 2025 خطوة هامة نحو إتمام العام الدراسي بنجاح للطلاب في الصف الرابع الابتدائي، وهو ما يعكس حرص مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على تنظيم وتيسير سير العملية التعليمية.

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