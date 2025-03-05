استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. تسجيل استمارة 1 سري للمعلمين

أتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة 1 سري للمعلمين استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أعلنت الوزارة الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة 1 سري للمعلمين والإداريين للعمل في لجان الامتحانات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة طريقة تسجيل استمارة 1 سري للمعلمين بعد أن فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2025 حيث يمكن للمعلمين والإداريين الآن التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة.

تسجيل استمارة 1 سري للمعلمين

رابط تسجيل استمارة 1 سري للمعلمين

يمكن للمعلمين الحصول على تسجيل استمارة 1 سري للمعلمين عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــــــا للتقديم في أعمال المشاركة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.

الفئات المستحقة للتسجيل في استمارة 1 سري للمعلمين

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل في استمارة 1 سري للمعلمين سيكون متاحًا للفئات التي تشمل المراقبين، الملاحظين، أعضاء التطوير التكنولوجي، وغيرهم، وذلك وفقًا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر.

شددت وزارة التربية والتعليم على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة إبلاغ جميع المدارس بسرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، موضحةً أن عملية التسجيل لا تقتصر على المدارس فقط، بل تشمل أيضًا العاملين في دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تسجيل العاملين في مدارس الثانوية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الإدارة العامة للامتحانات تسعى إلى الإعداد الجيد لكافة أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

تسجيل استمارة 1 سري للمعلمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التسجيل لجميع العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية، بالإضافة إلى دواوين المديريات والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات، من أجل الترشح للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم السبت 14 يونيو 2025، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم، أما للدور الثاني فستبدأ في شهر أغسطس بعد انتهاء التصحيح وإعلان نتيجة الدور الأول.

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