تعرف على موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 للدور الأول والثاني

امتحانات الثانوية العامة 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 والاستعدادات لتأديتها، حيث شددت على طلاب الصف الثالث الثانوي ضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية وتسليمها لعدم حرمان الطالب من الامتحانات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لتحديد موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 الرسمية والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر أن يكون نفس تاريخ الجدول الرسمي للامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025

كانت وزارة التربية والتعليم حسمت بشكل رسمي موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 للدور الأول الثاني ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الأول يوم السبت 14 يونيو 2025، أما امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 ولكنها لم تحدد حتى الآن مواعيد الجدول الرسمي والذي ينتظره جميع الطلاب بفارغ الصبر، ومن المتوقع أن تعلنه الوزارة خلال بداية شهر أبريل القادم من العام الحالي بعد اعتماده رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الثانوية العامة

التسجيل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا لتمكين العاملين في قطاع التعليم من التسجيل للترشح للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك وفقًا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر، حيث يشمل التسجيل الفئات التي سيتم اختيارها لشغل مناصب مثل المراقبين، الملاحظين، أعضاء التطوير التكنولوجي، وغيرهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية التسجيل تشمل جميع العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية، بالإضافة إلى دواوين المديريات والإدارات التعليمية. ويمكن للراغبين في التقديم تسجيل بياناتهم من هنـــــــــا .

توجيهات وزير التربية والتعليم

في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، شددت الوزارة على ضرورة قيام مديري المديريات التعليمية بسرعة إخطار جميع المدارس بإتاحة الموقع الإلكتروني للتسجيل، موضحةً أن عملية التسجيل ليست مقتصرة على المدارس فقط، بل تشمل أيضًا العاملين في الإدارات التعليمية والمديريات.

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