اعرف موعد نهاية الترم الثاني 2025 وبداية الامتحانات للمدارس

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نهاية الترم الثاني 2025 وبداية الامتحانات للمدارس لجميع المراحل التعليمية حيث حددت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني للامتحانات، موضحة ضرورة انتهاء المدارس من شرح المناهج وفق الخطة الدراسية المعتمدة قبل بدء الاختبارات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد نهاية الترم الثاني 2025 وبداية الامتحانات للمدارس بدءًا من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، ويأتي ذلك مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024-2025.

موعد نهاية الترم الثاني

موعد نهاية الترم الثاني 2025

لم تعلن وزارة التربية والتعليم موعد نهاية الترم الثاني 2025 بالتحديد ولكنها ستنتهي بأنتها امتحانات كل مرحلة دراسية حيث من المقرر أن تنتهي امتحانات صفوف النقل في أواخر شهر مايو أما امتحانات الشهادة الإعدادية تنتهي في 5 يونيو من العام الجاري.

موعد بداية الامتحانات للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الامتحانات للمدارس 2025 حبث من المقرر معرفة موعد نهاية الترم الثاني 2025 من خلال مواعيد الامتحانات والتي جاءت كالتالي:

11 مايو 2025 بدء التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025 التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025 امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025 بدء امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني.

31 مايو 2025 انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025 انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025 بداية امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

موعد نهاية الترم الثاني

موعد امتحانات شهر مارس 2025

من المقرر أن تعقد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، في الفترة من 9 مارس حتى 13 مارس 2025، وتجرى هذه الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية، حيث يكون موجه المادة مسؤولًا عن وضع الامتحانات لضمان توافقها مع معايير التقييم المحددة.

ضوابط الحضور

شددت المديريات والإدارات التعليمية على ضرورة التزام الطلاب بالحضور، مشيرة إلى أن الأداءات الصفية، التقييمات الأسبوعية، والاختبارات الشهرية تجرى جميعها داخل المدرسة ولن تُعاد إلا في حالات الغياب الموثق بعذر رسمي.

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