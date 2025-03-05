وزارة التعليم توجه بتخصيص كلمة فى الإذاعة المدرسية للحديث عن خطورة التنمر

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمكافحة ظاهرة التنمر التي أصبحت تشكل تهديدًا اجتماعيًا كبيرًا، وجهت الوزارة خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، تضمنت تعليمات جديدة تهدف إلى التوعية بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع.

وتأتي هذه الخطوات في ظل التشريعات القانونية التي تجرم أفعال التنمر وتعتبرها جريمة جنائية.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة.

تخصيص كلمة عن التنمر في الإذاعة المدرسية

تقرر أن يتم تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025، للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بالإضافة إلى التأكيد على أنه جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر.

ويتناول الحديث خلال الكلمة أهمية التصدي للتنمر في المدارس والمجتمع، وكيف يمكن لكل فرد أن يساهم في القضاء على هذه الظاهرة.

كما شددت الوزارة على أهمية تكرار هذه الكلمة بشكل دوري في الإذاعة المدرسية، وكذلك أثناء إقامة الأنشطة والفعاليات التربوية المختلفة في المدارس.

تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور، بهدف توعية المجتمع المدرسي بمخاطر التنمر وضرورة التصدي لهذه الظاهرة.

ةسيتم من خلال هذه الندوات توضيح أن التنمر لا يقتصر على تصرفات غير لائقة بين الطلاب فحسب، بل يمتد ليشمل الإساءة الإلكترونية أو في البيئة الرقمية، مما يجعل من الضروري تعليم أولياء الأمور كيفية التعرف على سلوكيات التنمر وكيفية التعامل معها.

استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتوعية

أعلنت الوزارة كذلك عن تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام في المدارس بضرورة التوعية المستمرة حول التنمر باستخدام صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة.

ستستهدف هذه الحملة توعية المجتمع المدرسي بأهمية مكافحة التنمر عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية.

كما ستتضمن الحملة نشر محتوى توعوي عن الآثار السلبية التي يتركها التنمر على الطلاب وعلى المجتمع بشكل عام، مؤكدة أن التنمر يعد جريمة جنائية تستوجب العقاب.

التشريعات القانونية ضد التنمر

تأتي هذه الجهود في إطار التشريعات القانونية التي تجرم التنمر وتشمل:

قانون العقوبات

قانون الطفل

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وتعمل هذه القوانين على حماية الأفراد من التعرض للإساءة أو التنمر، سواء في المدارس أو في أي بيئة اجتماعية أخرى.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنفيذ هذه التشريعات بصرامة لضمان بيئة آمنة وصحية لجميع الطلاب.

تعد جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوة هامة في مكافحة ظاهرة التنمر، التي تؤثر سلبًا على نمو وتطور الأفراد.

من خلال تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس، وتكليف الأخصائيين الاجتماعيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية المستمرة على التواصل الاجتماعي، تسعى الوزارة إلى نشر الوعي حول خطورة التنمر وضرورة التصدي له.

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