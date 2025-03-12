رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية 2025 للدبلومات الفنية بجميع التخصصات

أتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية للدبلومات الفنية بجميع التخصصات، سواء الصناعي، التجاري، الزراعي، أو الفندقي، لاستكمال طلاب التعليم الفني إجراءات التقدم لامتحانات نهاية العام الدراسي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للحصول على الرابط الرسمي للوصول إلى تسجيل الاستمارة الالكترونية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب الدبلومات الفنية والتعليم الفني، للتسجيل قبل موعد الامتحانات.

الاستمارة الالكترونية 2025

رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية 2025

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية والتعليم الفني تسجيل الاستمارة الالكترونية 2025 عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا ، مع ضرورة إدخال البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك :

الاسم الرباعي

الرقم القومي

تاريخ الميلاد

الجنسية

اسم المدرسة، التخصص

والشعبة

الرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة لضمان نجاح عملية التسجيل.

مستندات استمارة الدبلومات الفنية 2025

كما يجب على الطلاب إرفاق المستندات المطلوبة لتسجيل الاستمارة الالكترونية والتي تشمل كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الإلكترونية.

إيصال سداد رسوم التسجيل.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

وإقرار ولي الأمر بالموافقة على التسجيل.

الاستمارة الالكترونية 2025

شروط الالتحاق بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025 يقتصر على من لم يُحالوا إلى المعاش قبل انتهاء الامتحانات، وألا يكونوا مرشحين لمراكز توزيع الأسئلة وتأتي الشروط كالتالي:

يشترط التوقيع على إقرار رسمي يؤكد عدم وجود موانع تحول دون المشاركة، مع تحمل المتقدم المسؤولية الكاملة عن صحة بياناته، وعدم أحقية التظلم في حال عدم اختياره، إذ يُعد التقديم مجرد ترشيح وليس اختيارًا نهائيًا.

ويتعهد المتقدم بإبلاغ اللجنة المركزية في حال تكليفه بنفس اللجنة التي عمل بها سابقًا، والقبول بأي تكليف في أي لجنة على مستوى الجمهورية.

يشترط أن يكون الإقرار بالموانع مختومًا بشعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية ليتم الاعتداد به.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 31 مايو من العام الحالي ويأتي ذلك وفقًا لما حددته الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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