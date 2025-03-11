جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. إليك الموعد والضوابط

امتحانات الثانوية العامة 2025.. تعتبر امتحانات الثانوية العامة في مصر من أهم المحطات في حياة الطلاب، حيث تؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

ومع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة تفاصيل الجدول الزمني والضوابط التي تضمن سير الامتحانات بسلاسة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 والضوابط.

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ستبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025 للطلاب الذين لم ينجحوا في اجتياز بعض المواد في الدور الأول، وحتى الآن، لم يتم اعتماد الجدول النهائي بشكل رسمي، ولكن الوزارة أكدت أنه سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الأسبوع المقبل عبر موقعها الإلكتروني، لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الطلاب وأولياء الأمور.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025

تتخذ وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات لضمان سير الامتحانات بشكل عادل ومنظم، وتشمل:

اختيار رؤساء اللجان والمراقبين: يتم اختيار رؤساء اللجان والمراقبين من خلال مقابلات، لضمان كفاءة وحيادية القائمين على العملية الامتحانية.

الالتزام بالجدول الرسمي: يجب على الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالجدول الذي سيتم نشره عبر القنوات الرسمية، والتحقق من مصادر المعلومات لتجنب الخلط مع الجداول غير الرسمية التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات: تشمل الفئات المسموح لها التقدم للامتحانات: الطلاب المقيدين في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في السنوات السابقة، والطلاب الراسبين أو المتغيبين الذين لم يستنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها.

مراعاة ترتيب المواد في الجدول: يتم إعداد جدول امتحانات متوازن بحيث يتيح للطلاب وقتًا كافيًا للمراجعة بين المواد الدراسية المختلفة، مما يساهم في تحسين استعداداتهم.

ضمان بيئة امتحانية آمنة: تسعى الوزارة لتوفير بيئة امتحانية آمنة من خلال تجهيز اللجان وتوفير المستلزمات اللازمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والعاملين.

الثانوية العامة

نصائح للطلاب وأولياء الأمور

متابعة المصادر الرسمية: ينصح بالاعتماد على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم للحصول على المعلومات الصحيحة.

الاستعداد الجيد للامتحانات: يجب على الطلاب وضع خطة دراسية محكمة تشمل مراجعة شاملة والتركيز على النقاط المهمة، مع التدرب على نماذج الامتحانات السابقة.

الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية: من الضروري الحفاظ على نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة والنوم الكافي، مع ممارسة الرياضة واستخدام تقنيات الاسترخاء للتخفيف من التوتر والقلق المرتبط بالامتحانات.

باتباع هذه النصائح والالتزام بالضوابط المعلنة، يمكن للطلاب أن يواجهوا امتحانات الثانوية العامة 2025 بثقة واستعداد.

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