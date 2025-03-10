جدول امتحانات مارس للصفين الأول والثاني الثانوية بالبحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة جدول امتحانات مارس للصفين الأول والثاني الثانوية لطلاب الشعب الأدبية والعلمية برئاسة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن الجدول الرسمي لامتحانات شهر مارس في.

ويستعرض موقع "الموجز" لمعرفة جدول امتحانات مارس للصفين الأول والثاني الثانوية لطلاب الشعب الأدبية والعلمية وفقًا للمواعيد المحددة رسميًا من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اعتمادًا على الخريطة الزمنية للوزارة.

جدول امتحانات مارس

جدول امتحانات مارس للصف الأول الثانوي

من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات مارس لطلاب الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة البحيرة من يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الأحد 16 مارس 2025، وتشمل المواد الدراسية المقررة في الجدول اللغة العربية والتربية الدينية، يليها امتحانات اللغة الإنجليزية والتربية الوطنية، ثم الفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، بالإضافة إلى التاريخ والعلوم المتكاملة، وتُختتم الامتحانات بمادة الرياضيات.

جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي أدبي

أما جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي الأدبي 2025 فمن المقرر أن يخوضوا امتحاناتهم بدءًا من يوم الأحد 9 مارس 2025، وتستمر حتى الأحد 16 مارس 2025، وتشمل الاختبارات المواد الأساسية مثل الرياضيات، التربية الوطنية، الجغرافيا، التربية الدينية، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، علم النفس، واللغة الإنجليزية، التي تُعد آخر امتحانات الجدول.

جدول امتحانات مارس

موعد جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي علمي

ويبدأ جدول امتحانات مارس للصف الثاني الثانوي 2025 لطلاب العلمي في نفس الفترة، حيث تُفتتح باختبار الرياضيات البحتة والتربية الوطنية، تليها امتحانات الفيزياء والتربية الدينية، ثم اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية. كما يخوض الطلاب امتحانات الأحياء، الرياضيات التطبيقية، الكيمياء، وأخيرًا اللغة الإنجليزية التي تمثل نهاية جدول الامتحانات.

موعد امتحانات شهر مارس بالمحافظات

تبدأ امتحانات شهر مارس في جميع المحافظات يوم الأحد الموافق 9 مارس حتى يوم 16 يونيو وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال شهر مايو القادم من العام الحالي.

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