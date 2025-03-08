جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل.. المواعيد والمقررات الدراسية

تنطلق امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، يوم الأحد 9 مارس 2025.

يأتي ذلك وفقًا للجداول التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات.

وتستمر الامتحانات حتى يوم 16 مارس 2025، حيث تُعقد داخل الفصول الدراسية خلال اليوم الدراسي دون التأثير على باقي المواد الدراسية.

تفاصيل تنظيم الامتحانات

يتم الإشراف على سير الامتحانات من قبل الإدارات التعليمية، بينما يتولى الموجهون المتخصصون إعداد الأسئلة بما يتوافق مع المناهج المقررة حتى الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني، وتعد هذه الامتحانات التقييم الشهري الأول خلال الترم الثاني.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، مع عقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الاختبارات الأساسية بأسبوع على الأقل.

المقررات الدراسية لامتحانات مارس 2025

مقررات الصف الأول الإعدادي

اللغة العربية: الوحدة الأولى (موضوع 1 وموضوع 2).

اللغة الإنجليزية: الوحدة 7 – الوحدة 8.

الرياضيات: الوحدة الأولى – الوحدة الثانية (الدروس من 1 إلى 3).

العلوم: دراسة جميع دروس الوحدة الأولى.

الدراسات الاجتماعية: الوحدة الأولى – الوحدة الثانية (الدروس من 1 إلى 3).

تكنولوجيا المعلومات (ICT): الدروس من 1 إلى 4.

التربية الإسلامية: الوحدة الأولى (العقيدة – التفسير وعلوم القرآن).

مقررات الصف الثاني الإعدادي

يقدم موقع الموجز تفاصيل المقررات الدراسية الخاصة بطلاب الصف الثاني الإعدادي لامتحان شهر مارس 2025، حيث تشمل:

اللغة العربية:

النصوص: "الخلق كنز لا يفنى" – "الفلاح".

القراءة: "الكنز قبل أن يضيع".

النحو: التمييز – تمييز العدد.

القصة: دراسة الفصول المحددة.

العلوم: الوحدة الأولى كاملة – الدروس من 1 إلى 2.

اللغة الإنجليزية: الوحدة 7 – الوحدة 8.

الرياضيات:

الجبر: الوحدة الأولى حتى درس 6 (التحليل بالتقسيم).

الهندسة: الوحدة الرابعة حتى الدرس الرابع (نظرية 3).

التربية الإسلامية:

سورة الفرقان (الآيات 45-49) – سورة الأنعام (الآيات 89-110).

أحكام التجويد: النون الساكنة والتنوين.

درس "استخلاف الله الإنسان في الأرض".

القصة: الفصل الخامس.

الدراسات الاجتماعية:

الجغرافيا: الوحدة الأولى كاملة (الدروس من 1 إلى 3).

التاريخ: الوحدة الثالثة (الدروس من 1 إلى 2).

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