تعرف على ضوابط امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي

ضوابط امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط الخاصة بأعمال امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وتأتي ضوابط امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي في إطار حرص الوزارة على تنظيم عملية التقييم بشكل يتناسب مع النظام الجديد للتعليم ووفقًا للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 الخاص بنظام الدراسة والتقييم.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل حول ضوابط امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي.

ضوابط امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي

حددت الوزارة ضوابط امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي وإعداد الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية، حيث يجب أن يتم إعداد امتحانات شهر مارس من قبل موجه أول المادة على مستوى الإدارة التعليمية.

ومن ضوابط امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي، أنه يجب أن تتضمن الورقة الامتحانية مزيجًا من الأسئلة المتعددة الاختيارات بنسبة 85%، والأسئلة المقالية بنسبة 15%، على أن يتم التركيز على الأجزاء التي تم تدريسها خلال الشهر الحالي.

نظام أداء الامتحانات للصف الأول الثانوي

سيؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحانات ورقيًا، وذلك في المدارس الرسمية، الرسمية لغات، الخاصة، ومدارس الخدمات.

على أن يتم إعداد ثلاثة نماذج امتحانية من قبل الموجه الأول لكل مادة، ويتم تسليمها لإدارة المدرسة لطبعها وتوزيعها على الطلاب وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

هذه الإجراءات تضمن الشفافية والعدالة في التقييم لجميع الطلاب.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، سيؤدون أسئلة الاختيار من متعدد بشكل إلكتروني، بينما سيؤدون الأسئلة المقالية ورقيًا.

ويتم تسليم ورقة الأسئلة المقالية في بداية زمن الامتحان، مع الالتزام بالموعد المحدد. وفي حال حدوث أي مشكلة تقنية تتعلق بالأجهزة أو الشبكة، سيتعين على الطلاب أداء الامتحان ورقيًا في نفس الموعد.

الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو يواجهون مشاكل تقنية

أما بالنسبة للطلاب الذين يدرسون في مدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت، أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بسبب مشاكل مثل الكسر أو السرقة، سيتم امتحانهم ورقيًا.

وفي هذه الحالة، سيكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني الذي تم تصميمه للطلاب الذين يمتلكون أجهزة التابلت.

تأكيدات الوزارة على الالتزام بالضوابط

أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بهذه الضوابط من أجل ضمان سير الامتحانات بشكل منظم وفعّال.

كما شددت الوزارة على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مشاكل تقنية قد تحدث خلال الامتحانات لضمان تقديم الامتحانات للطلاب في الوقت المحدد ووفقًا للنظام المعتمد.

تعد امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي مرحلة هامة في تقييم الطلاب وفقًا للنظام الجديد، حيث تضمن الوزارة توفير بيئة امتحانية عادلة لجميع الطلاب، سواء في المدارس المتصلة بالإنترنت أو التي لا تمتلك هذه الخدمة.

اقرأ أيضًا:

موعد اعتماد جداول امتحانات الثانوية العامة 2025.. التفاصيل كاملة

استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025