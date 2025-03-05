نصائح للطلاب وأولياء الأمور استعدادًا لامتحانات شهر مارس 2025

في إطار الاستعدادات لانطلاق امتحانات شهر مارس 2025، التي تبدأ يوم الأحد 9 مارس وتستمر حتى 16 مارس 2025، وجهت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، عدة نصائح حيوية للطلاب وأولياء الأمور.

هذه الامتحانات تشمل طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة.

إليكم أبرز النصائح التي قدمتها الحزاوي لضمان أداء الطلاب بشكل جيد.

نصائح للطلاب لتفادي التوتر وزيادة التركيز

أوصت الحزاوي الطلاب بوضع جدول مراجعة منظم يشمل التركيز على الأجزاء الصعبة من المنهج الدراسي، والتي تحتاج إلى وقت وتركيز أكبر.

كما أكدت على ضرورة المذاكرة اليومية بشكل منظم، لتجنب تراكم الدروس واكتساب المعلومات بشكل تدريجي، الأمر الذي يساعد في تجنب التوتر الناتج عن كثرة المواد الدراسية في وقت قصير.

وأشارت إلى أن تنظيم الوقت أثناء شهر رمضان أمر بالغ الأهمية، حيث يتعرض الطلاب للعديد من المشتتات مثل البرامج والمسلسلات، وبالتالي يجب عليهم الابتعاد عن هذه المشتتات لضمان التركيز الكامل أثناء المذاكرة.

أهمية اختيار الوقت المثالي للمذاكرة

أشارت الحزاوي إلى أهمية اختيار الوقت المناسب للمذاكرة، والذي يتناسب مع أوقات نشاط الطالب وتركيزه.

وأوضحت أنه يمكن للطلاب الاستفادة من مشاهدة الفيديوهات التعليمية في فترات الخمول أو قلة النشاط العقلي.

كذلك، يجب على الطلاب الاستمرار في حل الأسئلة بشكل منتظم، حيث يساعد ذلك في تثبيت المعلومات وتحديد نقاط القوة والضعف في الأداء الدراسي.

كما أكدت على ضرورة العودة إلى حل أسئلة الأداءات والتقييمات السابقة لمراجعة المادة بشكل شامل.

الراحة وتنظيم وقت المراجعة

نصحت الحزاوي الطلاب، في حالة شعورهم بالتوتر أو الإرهاق، بضرورة أخذ قسط من الراحة لاستعادة النشاط والتركيز.

وأكدت على أهمية أن تقوم الأمهات بتنظيم ساعات نوم أبنائهن، فضلاً عن ضمان تناول وجبة السحور في وقت مناسب، مما يساعد على تجنب الشعور بالجوع ويعزز التركيز خلال فترات الصيام.

وأوضحت أن التوازن بين الدراسة والراحة هو السر في الحفاظ على الطاقة الذهنية اللازمة خلال فترة الامتحانات.

التركيز على التغذية السليمة والراحة النفسية

أعربت الحزاوي عن ضرورة أن تكون وجبات الإفطار والسحور متوازنة وصحية لضمان حصول الطلاب على الطاقة اللازمة، مما يساعدهم على تجنب الشعور بالخمول والكسل.

كما وجهت نصيحة للأمهات بتقديم مكافآت بسيطة للطلاب، خصوصًا في المراحل الدراسية الأصغر، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وتحفيزهم على الإنجاز.

الحزاوي تدعو لخلق بيئة عادلة لجميع الطلاب

في ختام حديثها، طالبت داليا الحزاوي وزارة التربية والتعليم بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأكدت على أهمية أن تكون النماذج الامتحانية متكافئة من حيث الصعوبة والسهولة، مشيرةً إلى أن هناك شكاوى مستمرة من أولياء الأمور بشأن عدم تكافؤ بعض الامتحانات، مما يؤدي إلى شعور الطلاب بالإحباط والظلم.

تعد نصائح داليا الحزاوي بمثابة خارطة طريق للطلاب وأولياء الأمور استعدادًا لامتحانات شهر مارس 2025.

ومن خلال التنظيم الجيد للمذاكرة، اختيار الوقت المناسب، والاعتناء بالتغذية والراحة النفسية، يمكن للطلاب تحقيق أداء دراسي متميز.

كما أن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في الامتحانات يعد أمرًا أساسيًا لضمان بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة.

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