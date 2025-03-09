التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2025.. إليك الروابط

التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. تعد التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي من المواضيع التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور بشكل مستمر عبر محركات البحث، خاصة مع قرب بداية التقييمات في المدارس.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أن التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي أصبحت متوفرة الآن عبر الموقع الرسمي للوزارة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2025.

التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

وتشمل التقييمات الأسبوعية مجموعة من المواد الدراسية الهامة التي يتم تدريسها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى التقييمات عبر الروابط المباشرة التالية:

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن التقييمات ستستمر بنفس النظام المعمول به في الأيام العادية، بما في ذلك خلال شهر رمضان، دون أي تغييرات أو إلغاءات.

كما شددت الوزارة على أن الطلاب الذين يتغيبون عن التقييمات والاختبارات الشهرية لن يتمكنوا من إعادة أداء تلك الاختبارات، مما يعني فقدانهم لدرجات "أعمال السنة" التي تمثل 70% من التقييم النهائي، لذلك، أكدت المدارس على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي من أجل الحفاظ على الدرجات.

التقييمات الأسبوعية

مواعيد التقييمات الأسبوعية 2025

وفيما يخص الصفين الأول والثاني الابتدائي، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات بشأن مواعيد التقييمات في الترم الثاني لعام 2025. حيث تقرر إجراء التقييمات المبدئية والنهائية في المواعيد التالية:

التقييم المبدئي من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

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