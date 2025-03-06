التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية 2025.. وفرت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي للوصول إلى التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية لجميع المراحل التعليمية، من الصفوف الابتدائية إلى الثانوية، وذلك ضمن خطة الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للوصول إلى التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية في جميع المراحل التعليمية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يمكن الحصول على جميع المواد الدراسية لطلاب اللغات والعربية في جميع المراحل التعليمية.

التقييمات الأسبوعية

رابط التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب الاطلاع على التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية للأسبوع الرابع من الترم الثاني، والتي تشمل جميع المواد الدراسية لكافة الصفوف من هنــــــــــــــــا .

روابط التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية

يمكن للطلاب أيضًا الحصول على التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي المباشر كما يمكن أيضًا الحصول على تقييمات كل مرحلة دراسية بسهولة من خلال الروابط التالية:

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الأول الابتدائي هنــــــــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الثاني الابتدائي هنـــــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الثالث الابتدائي هنـــــــــا

التقييمات الأسبوعية

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الرابع الابتدائي هنــــــــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الخامس الابتدائي هنــــــــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف السادس الابتدائي هنــــــــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الأول الإعدادي هنــــــــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الثاني الإعدادي هنـــــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الثالث الإعدادي هنــــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الأول الثانوي هنـــــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الثاني الثانوي هنـــــا

لينك التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية الصف الثالث الثانوي هنــــــــــا

موعد امتحانات شهر مارس 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس 2025 ستنطلق يوم الأحد المقبل وفقًا للجداول التي أعلنتها المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، وسيتم عقد الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية، حيث يتولى موجهو المواد إعداد الأسئلة وفقًا لمواصفات الامتحان المعتمدة.

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