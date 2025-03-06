رابط التقديم في وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية

يبحث المعلمين عن وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدء استقبال طلبات التقديم للوظيفة وذلك في أربع إدارات تعليمية بمحافظة الدقهلية، ضمن المسابقة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين 25 ألف معلم مساعد في تخصص اللغة العربية.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة للحصول على الرابط الرسمي للتقديم في وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية 2025، بالإضافة إلى معرفة الشروط والإدارات التعليمية المتاح التسجيل والتقديم فيها.

الإدارة المتاحة للتقديم في وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية

بحسب ما نشره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، فإن وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية متاحة في إدارات بلقاس، ميت غمر، أجا، والسنبلاوين، حيث تسعى الوزارة لسد العجز في مدارس هذه المناطق عبر تعيين معلمين مؤهلين وفقًا للمعايير المعتمدة.

وظيفة معلم مساعد لغة عربية

مهارات وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المتقدمين يجب أن يجتازوا الاختبارات المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية بالإضافة إلى التدريبات التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان تأهيلهم بالشكل المناسب للعمل في المدارس.

شروط وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية وأبرزها:

ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا

أن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي متخصص في اللغة العربية سواء من كليات التربية "أساسيا، خاص، عام، أزهر"، أو كليات العلوم الأزهرية، أو كليات الدراسات الإنسانية، أو كليات علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُشترط ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن "مقبول".

وظيفة معلم مساعد لغة عربية

مستندات وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية

على المتقدمين في وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية تجهيز مجموعة من المستندات عند التقديم، تشمل صورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية "وجهي البطاقة:، وشهادة المؤهل الدراسي، وشهادة المؤهل الأعلى إن وجدت.

وتجهيز أيضًا صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة "لذوي الإعاقة"، والدبلوم التربوي، بالإضافة إلى إيصال الإيداع البنكي للرسوم المقررة.

رابط تسجيل وظيفة معلم مساعد لغة عربية

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم يتم إلكترونيًا، ويجب على المتقدمين استيفاء جميع المستندات قبل بدء التسجيل في وظيفة معلم مساعد لغة عربية كما يتعين رفع المستندات بصيغة JPG بحجم لا يتجاوز 1 ميجابايت، ولن يُقبل أي طلب في حالة عدم وضوح البيانات أو وجود كشط أو تعديل بالمستندات، ويمكن التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــا.

وشدد على ضرورة مطابقة البيانات المدخلة بالموقع مع المعلومات الواردة في المستندات، حيث سيتم رفض الطلب في حال وجود أي اختلاف، بالإضافة إلى أن تكون إفادة المؤهل حديثة ومعتمدة، وتوضح الاسم بالكامل والتخصص والتقدير العام وسنة التخرج.

رسوم وظيفة معلم مساعد لغة عربية

يتعين على المتقدمين فى وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالدقهلية إيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بنك مصر، بنك القاهرة، أو البنك الأهلي المصري، ومن الضروري أن يكون الإيصال باسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي حال كان المبلغ أقل من المطلوب أو كان الإيصال باسم شخص آخر، فسيتم رفض الطلب.

يقتصر التقديم على المتقدمين المقيمين داخل محافظة الدقهلية، وفقًا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي، وستتولى وزارة التربية والتعليم توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلنة، كما يُطلب من جميع المتقدمين الاحتفاظ برقم التسجيل بعد إتمام عملية التقديم.

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