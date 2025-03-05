طريقة التقديم في وظيفة معلم مساعد لغة عربية الآن

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التقديم لشغل وظيفة معلم مساعد لغة عربية 2025 في 112 إدارة تعليمية موزعة على 23 محافظة، تأتي هذه الوظيفة ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوفير فرص توظيف جديدة في قطاع التدريس.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للحصول على الرابط الرسمي لشغل وظيفة معلم مساعد لغة عربية 2025، بالإضافة إلى معرفة عدد الوظائف المتاحة والشروط والمستندات للتقديم فيها قبل إغلاقها في الموعد المحدد.

وظيفة معلم مساعد لغة عربية

عدد العمل في وظيفة معلم مساعد لغة عربية

بحسب الإعلان الرسمي، خصصت وزارة التربية والتعليم أن هناك 25,217 وظيفة معلم مساعد لغة عربية 2025 وذلك وفقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية المختلفة في المحافظات.

شروط وظيفة معلم مساعد لغة عربية

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في وظيفة معلم مساعد لغة عربية وتشمل:

ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا. الحصول على مؤهل عالٍ تربوي تربية عام، أساسي، خاص، أزهر أو دبلوم تربوي لخريجي الكليات الأخرى. أن يكون التقدير العام للمؤهل الدراسي لا يقل عن "مقبول". اجتياز الاختبارات المقررة من قبل الوزارة. اجتياز التدريبات المؤهلة للوظيفة. إتمام الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

مستندات وظيفة معلم مساعد لغة عربية

يُطلب من المتقدمين رفع الأوراق والمستندات للحصول على وظيفة معلم مساعد لغة عربية عبر بوابة الوظائف الحكومية:

صورة شخصية حديثة. بطاقة الرقم القومي سارية الوجهين. شهادة المؤهل الدراسي الأساسي. شهادة المؤهل الأعلى إن وجدت. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة. شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة الخدمة العامة للإناث. صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. إيصال الإيداع البنكي الخاص برسوم التقديم. شهادة الدبلوم التربوي لغير خريجي كليات التربية.

وظيفة معلم مساعد لغة عربية

موعد التقديم في وظيفة معلم مساعد لغة عربية

يبدأ التقديم في وظيفة معلم مساعد لغة عربية يوم 24 فبراير 2025 ويستمر حتى 27 مارس 2025، ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية.

رابط وظيفة معلم مساعد لغة عربية

يمكن التقديم في وظيفة معلم مساعد لغة عربية عبر الموقع الإلكتروني في بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــا.

المحافظات المتاحة للتقديم في وظيفة معلم مساعد لغة عربية

وزع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد من الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات التي تحتاح إلى وظيفة معلم مساعد لغة عربية ومنها:

أسوان إدارتا إدفو وكوم أمبو.

الأقصر إدارات القرنة، البياضية، الطود.

قنا: إدارات دشنا، قوص، قنا.

سوهاج إدارات جرجا، المنشأة، دار السلام، طما، المراغة، سوهاج.

أسيوط إدارات ديروط، منفلوط، القوصية، البداري، الفتح.

المنيا إدارات ملوي، سمالوط، أبو قرقاص، مطاي، العدوة.

بني سويف إدارات الفشن، الواسطى، إهناسيا، سمسطا، ناصر.

الفيوم إدارات سنورس، طامية، شرق الفيوم، يوسف الصديق، أبشواي.

جنوب سيناء إدارات سانت كاترين، نويبع.

البحر الأحمر إدارة الغردقة التعليمية.

دمياط إدارتا كفر سعد، دمياط الجديدة.

مطروح إدارات براني، البنجر، السلوم، سيوة.

الدقهلية إدارات بلقاس، ميت غمر، أجا، السنبلاوين.

كفر الشيخ إدارات الحامول، شرق كفر الشيخ، قلين، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم.

البحيرة إدارات أبو المطامير، كوم حمادة، مركز دمنهور، بندر كفر الدوار، مركز كفر الدوار، النوبارية، وادي النطرون.

الإسكندرية إدارات شرق الإسكندرية، العامرية، برج العرب، العجمي، المنتزه أول، المنتزه ثانٍ.

الغربية إدارات شرق المحلة، قطور، غرب المحلة.

المنوفية إدارات أشمون، شبين الكوم، منوف، قويسنا، بركة السبع، تلا، الشهداء، السادات.

الإسماعيلية إدارات القنطرة غرب، أبو صوير، فايد.

الشرقية إدارات بلبيس، فاقوس، منيا القمح، شرق الزقازيق، صان الحجر، الصالحية الجديدة.

القليوبية إدارات شبين القناطر، شرق شبرا، طوخ، الخانكة، الخصوص، غرب شبرا الخيمة، قليوب، القناطر الخيرية.

الجيزة إدارات أوسيم، البدرشين، العياط، الحوامدية، الصف، أطفيح، الواحات البحرية، منشأة القناطر، كرداسة.

القاهرة إدارات منشأة ناصر، المرج، الزاوية، دار السلام، المقطم، التبين، عين شمس، البساتين، حلوان.

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