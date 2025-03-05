إعلان عن 25 ألف وظيفة معلم مساعد لغة عربية في 23 محافظة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم للتعاقد مع 25,217 معلم مساعد تخصص "لغة عربية" في 23 محافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

هذه الوظائف تأتي في إطار احتياجات الوزارة لتدعيم صفوف المعلمين في المدارس المختلفة.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى شغل 25,217 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والشروط عبر بوابة الوظائف الحكومية.

المحافظات المطلوبة: تشمل 23 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

المسمى الوظيفي: معلم مساعد مادة اللغة العربية.

مواعيد التقديم وأماكنه

تم تحديد فترة التقديم للمسابقة بدءًا من 14 مارس 2025 وحتى 27 مارس 2025، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بوابة الوظائف الحكومية رابط البوابة.

ينبغي على المتقدمين التأكد من استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة قبل البدء في تقديم الطلبات.

الشروط المطلوبة للتقديم

للتقديم على وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة. التقدير الأكاديمي: يجب أن يكون التقدير التراكمي للمتقدم مقبولًا على الأقل. المؤهل العلمي: مؤهل عالٍ في تخصص لغة عربية من كليات التربية (عام، خاص، أزهري).

مؤهل عالٍ من كليات أخرى مع دبلوم تربوي في لغة عربية.

تخصصات أخرى متعلقة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة أو التأهيل التربوي.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب على المتقدمين رفع المستندات التالية على بوابة الوظائف الحكومية:

صورة شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي (وجه أول ووجه ثاني).

المؤهل الدراسي (الأصلي أو صورة معتمدة).

صحيفة الحالة الجنائية سارية.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال إيداع المبلغ المطلوب (28 جنيهًا) في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موقف الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

ملاحظات هامة عند التقديم

التأكد من صحة البيانات: يجب أن تكون البيانات المدخلة في الطلب مطابقة تمامًا لما هو موجود في المستندات الرسمية.

رفع المستندات بصيغة jpg: ينبغي رفع المستندات بصيغة jpg بحجم لا يتجاوز 1 ميجا بايت.

التقديم وفقًا للمحافظة: يجب التقديم فقط في المحافظة التي يتوافق محل إقامة المتقدم معها وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

التعليمات الخاصة بالتقديم

في حال حدوث أي مخالفات تتعلق بعدم وضوح البيانات أو تقديم مستندات غير مطابقة للواقع، سيتم رفض الطلب.

يجب سداد الرسوم المقررة (28 جنيهًا) فقط عبر حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في البنك الأهلي المصري، بنك مصر، أو بنك القاهرة، والتأكد من استلام إيصال الإيداع بالبيانات الصحيحة.

يعد الإعلان عن 25,217 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية فرصة مهمة للمؤهلين علميًا والذين لديهم الرغبة في خدمة العملية التعليمية.

على جميع المتقدمين التأكد من استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة لضمان قبول طلباتهم والمشاركة في المسابقة بنجاح.

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غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025.. الثلاثاء القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد غلق باب التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية للعام 2025، حيث سيتم إغلاق باب التقديم يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 للمرحلة الأولى من التقديم.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل.

رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

تعتبر المدارس المصرية اليابانية من أبرز المؤسسات التعليمية التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتطويرها، حيث تتيح فرصًا للمعلمين للعمل في بيئة تعليمية حديثة.

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 زيارة الرابط التالي:

رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025.

وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن عدد من الوظائف المتاحة في مدارسها للعام الدراسي 2024/2025، والتي تشمل مجموعة من التخصصات الإدارية والتعليمية، وهي كما يلي:

وظائف إدارية: مدير مدرسة، وكيل مدرسة.

وظائف تعليمية: معلم رياض أطفال، معلم مادة الرياضيات (ابتدائي وإعدادي)، معلم مادة العلوم (ابتدائي وإعدادي)، معلم لغة عربية (ابتدائي وإعدادي)، معلم لغة إنجليزية (ابتدائي وإعدادي)، معلم لغة فرنسية (إعدادي)، معلم تربية رياضية، معلم دراسات اجتماعية (ابتدائي وإعدادي)، معلم تربية بدنية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT).

وظائف متخصصة: معلم غرفة مصادر (أطفال احتياجات خاصة)، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، أمين مكتبة، أمين معمل، دعم فني، وإشراف طلابي.

ومن المتوقع أن يبدأ التعاقد مع بعض المتقدمين بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

تحذير مهم من وزارة التربية والتعليم

حثت وزارة التربية والتعليم جميع المتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 بضرورة قراءة الشروط الخاصة بالتقديم التي سيتم الإعلان عنها في عصر اليوم عبر رابط التقديم.

وأكدت الوزارة أن أي مخالف للشروط سيعرض نفسه للاستبعاد النهائي من التقديم، ولن يكون له حق في إعادة التسجيل أو تقديم أي دعوى قانونية ضد الوزارة.

كما أكدت الوزارة أن لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل عبر الرابط المخصص، ولن يُسمح بإعادة التقديم مرة أخرى.

لذلك، شددت على ضرورة التأكد من إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح، حيث سيكون هو الوسيلة الرئيسية للتواصل مع المتقدمين في حالة اجتيازهم للاختبار وإرسال النتيجة.

ملاحظات هامة أثناء التسجيل

يجب على المتقدمين قراءة الشروط بعناية قبل البدء في عملية التسجيل.

يوصى بتفعيل البريد الإلكتروني الشخصي والاهتمام بكتابته بشكل دقيق، لأنه سيكون وسيلة التواصل الرئيسية.

لا توجد فرصة لإعادة التسجيل بعد إغلاق الباب في 11 مارس، لذا يجب إتمام التسجيل في الوقت المحدد.

يعتبر التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 فرصة مهمة للمعلمين المتخصصين في مختلف المواد والوظائف الإدارية والتعليمية.

على الراغبين في التقديم الالتزام بالشروط المعلنة لضمان قبول طلباتهم وتحقيق فرص العمل في هذه المدارس المتميزة.

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