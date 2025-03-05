آخر موعد للتقديم على وظائف المعلمين بالخليج.. ارتفع البحث كثيرًا خلال الساعات الماضية حول تلك الكلمات البحثية لرغبة الكثيرين ممن يعملون بقطاع التدريس مواعيد الإغلاق.

الموجز يعرض لكم تفاصيل آخر موعد للتقديم على وظائف المعلمين بالخليج براتب 49 ألف جنيه عبر السطور التالية.

آخر موعد للتقديم على وظائف المعلمين بالخليج

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة العمل عن آخر موعد للتقديم على وظائف المعلمين بالخليج براتب 49 ألف جنيه بطلبات التقديم على فرص العمل في مجال التدريس، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025، حيث توفر الوزارة فرصًا للعمل في إحدى الدول الخليجية برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري شهريًا.

التخصصات المطلوبة بوظائف المعلمين بالخليج

وتزامنًا مع آخر موعد للتقديم على وظائف المعلمين بالخليج، فإنه تستقبل وزارة العمل طلبات التقديم من المتخصصين في التخصصات التالية:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

العلوم الإدارية.

التربية الإسلامية.

التاريخ.

الكيمياء.

الفيزياء.

الأحياء.

الحاسوب.

الاجتماعيات.

الجيولوجيا.

الشروط المطلوبة لوظائف المعلمين بالخليج

أكدت الوزارة أن المتقدمين يجب أن يستوفوا الشروط التالية:

السن: يتراوح بين 28 إلى 45 سنة. المؤهل العلمي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها. الخبرة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص.

كيفية التقديم بوظائف المعلمين بالخليج

يجب على الراغبين في التقديم إرسال سيرتهم الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، قبل الساعة 12 منتصف الليل من يوم الأربعاء 5 مارس 2025.

مميزات الوظائف

تتمثل المميزات التي تقدمها الوزارة للمتقدمين في:

تعاقد أعلى: يقدم للموظف عقدًا ذا مزايا متميزة.

ضمان صحي: يوفر تأمينًا صحيًا للموظفين.

فترة اختبار: ثلاثة أشهر كفترة اختبار للمؤهلين.

إجازات وفقًا لقانون العمل: يحق للموظف الحصول على الإجازات المعتمدة قانونيًا.

مدة العقد: سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

تُعد هذه الفرص فرصة ممتازة للمتخصصين في التدريس للحصول على وظائف في دول الخليج براتب مغري ومزايا متعددة.

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