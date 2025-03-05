وظائف للمعلمين فى 12 تخصصا بدولة خليجية براتب 49 ألف جنيه مصرى

تستمر وزارة العمل في تلقي طلبات الراغبين في التقديم على فرص عمل في مجال التدريس بإحدى الدول الخليجية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وتستمر هذه الفرص حتى 5 مارس 2025.

وتقدم هذه الوظائف رواتب مجزية تصل إلى 49 ألف جنيه مصري شهريًا.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة.

التخصصات المطلوبة للعمل في التدريس

تشمل الوظائف المعلنة فرصًا للعمل في العديد من التخصصات التعليمية التي يحتاجها سوق العمل في الدول الخليجية. التخصصات المطلوبة هي:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات

العلوم الإدارية

التربية الإسلامية

التاريخ

الكيمياء

الفيزياء

الأحياء

الحاسوب

الاجتماعيات

الجيولوجيا

يستطيع المتقدمون الذين لديهم مؤهلات مناسبة في أحد هذه التخصصات التقديم للحصول على هذه الوظائف، التي توفر فرص عمل متميزة في الخارج.

شروط التقديم على الوظائف

وضعت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للتقديم على هذه الوظائف، لضمان اختيار الأكفاء.

وهذه الشروط تشمل:

السن: يجب أن يتراوح سن المتقدمين بين 28 إلى 45 سنة. المؤهل العلمي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس أو ما يعادله. الخبرة العملية: يشترط أن تكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدريس.

كما يُشترط إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني المخصص: [email protected].

مميزات الوظائف المتاحة

تتميز فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل بعدد من المزايا التي تجعلها مغرية للكثير من المعلمين.

وتشمل هذه المزايا:

تعاقد أعلى: يشمل عقدًا متميزًا يشمل شروطًا جيدة للمتعاقدين.

ضمان صحي: توفير تأمين صحي للمتعاقدين.

فترة اختبار: يتم تحديد فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر للمتقدمين، لضمان التوافق مع متطلبات الوظيفة.

الإجازات: تُمنح الإجازات وفقًا لقانون العمل المعمول به في الدولة المتعاقدة.

مدة العقد: العقد محدد لمدة سنة، قابل للتجديد بناءً على موافقة الطرفين.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على هذه الوظائف، يجب على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة.

يجب أن تشمل السيرة الذاتية كافة التفاصيل التي تؤهل المتقدم للوظيفة، مثل الخبرات السابقة والتخصصات الأكاديمية.

توفر وزارة العمل فرصًا مميزة للعمل في مجال التدريس في الدول الخليجية برواتب مجزية تصل إلى 49 ألف جنيه مصري شهريًا.

ولكن يجب على الراغبين في التقديم أن يكونوا مستوفين للشروط المحددة، مثل السن والمؤهل والخبرة العملية.

مع ضمان عدد من المزايا الجذابة مثل التأمين الصحي وفترة الاختبار، تعد هذه الفرص مثالية للمعلمين الباحثين عن تجربة عمل خارج مصر.

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