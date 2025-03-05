وظائف مصلحة الشهر العقاري 2025.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف مصلحة الشهر العقاري 2025.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل منذ الإعلان عنها من قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لعام 2025.

ويأتي الإعلان عن وظائف مصلحة الشهر العقاري 2025 في إطار سعيها لتلبية احتياجات العمل بكفاءة عالية، وتتنوع الوظائف المتاحة لتشمل تخصصات مختلفة، مع تحديد مجموعة من الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.

وظائف مصلحة الشهر العقاري 2025

ويعرض لكم الموجز وظائف مصلحة الشهر العقاري 2025 عبر التقرير التالي.

التخصصات في وظائف مصلحة الشهر العقاري 2025

مهندس ثالث (عدد 50 وظيفة):

تخصصات: كهرباء، مدني، مساحة، إلكترونيات واتصالات، حاسبات.

المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة في التخصصات المذكورة.

التقدير العام: جيد جدًا على الأقل.

باحث ثالث قانون (عدد 250 وظيفة):

المؤهل المطلوب: ليسانس حقوق أو ما يعادله.

التقدير العام: جيد جدًا على الأقل.

الشروط العامة للتقديم للوظائف:

الجنسية: أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية. السمعة والسيرة: حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف. العمر: ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عامًا. المؤهل العلمي: الحصول على المؤهل المناسب للتخصص المطلوب. التقدير العام: جيد جدًا على الأقل. اجتياز الاختبارات: القدرة على اجتياز الامتحانات والتدريبات والكشف الطبي. التسجيل النقابي: القيد في نقابة المهندسين للتخصصات الهندسية.

المستندات المطلوبة في وظائف مصلحة الشهر العقاري 2025

صورة شخصية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد.

صحيفة حالة جنائية سارية.

شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الإعاقة).

إيصال الإيداع البنكي.

كارنيه نقابة المهندسين (للوظائف الهندسية).

طريقة التقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري 2025

يتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 1 إلى 16 مارس 2025 من هنا، ويُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للمصلحة والبوابة للتعرف على أي تحديثات أو إعلانات جديدة .

فوائد العمل في مصلحة الشهر العقاري

العمل في مصلحة الشهر العقاري يعد فرصة جيدة للحصول على وظيفة مستقرة في القطاع الحكومي، حيث تقدم المصلحة مجموعة من الامتيازات، مثل التأمين الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى فرص التدريب والتطوير المهني.

ملاحظات هامة:

تخصص نسبة 5% من الوظائف لذوي الإعاقة.

يفضل المقيمون في نطاق المراكز والمدن التي توجد بها الوظائف.

اقرأ أيضا :

تعرف على طرق الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي 2025

طريقة استرداد مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي .. سكن لكل المصرين