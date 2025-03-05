تعرف على طرق الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي 2025

تزايدًا في الاستفسارات حول الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي وذلك بعد أن أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بنقل 5577 موظفًا منتدبًا داخل الجهاز الإداري للدولة.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة بشأن الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي حيث تأتي هذه القرارات ضمن خطة نقل الموظفين التي بدأت منذ عام 2021 وتستمر حتى 2025، بهدف إعادة تنظيم الموارد البشرية وتوفير فرص عادلة للموظفين المنتدبين.

الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خدمة إلكترونية تُمكن الموظفين الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي لمعرفة موقف طلباتهم بكل سهولة عبر الموقع الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الاستعلام الرسمي المخصص من الجهاز المركزي من هنــــا. إدخال الرقم القومي الخاص بالموظف المنتدب. الضغط على خيار الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي لمعرفة موقف طلب النقل. يمكن للموظفين أيضًا تحديث بياناتهم إلكترونيًا لضمان استيفاء جميع المتطلبات المطلوبة عبر الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي.

قرار نقل المنتدبين

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن إصدار قرار رسمي بنقل 5577 موظفًا في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتعديلات قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تهدف إلى إعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم الاحتياجات الفعلية لكل جهة حكومية.

الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي

أهداف قرارات نقل الموظفين المنتدبين

تأتي قرارات نقل المنتدبين لتحقيق عدد من الأهداف الإدارية والإنسانية، أبرزها:

لم شمل الأسر من خلال تمكين الموظفين من العمل في أماكن قريبة من محل إقامتهم، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.

تحقيق تكافؤ الفرص عبر ضمان توزيع الموظفين وفقًا لاحتياجات الجهات الإدارية المختلفة، بما يعزز العدالة بين العاملين.

تسهيل الإجراءات الإدارية من خلال تعديل القوانين لتبسيط عمليات النقل، مما يخفف الأعباء البيروقراطية عن الموظفين والجهات الحكومية.

الإطار القانوني لنقل المنتدبين

وفقًا لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن الجهاز مسؤول عن نقل المنتدبين كالتالي:

دراسة احتياجات الجهات الحكومية من الموظفين لضمان توزيع الكوادر البشرية بشكل عادل.

وضع نظم فعالة لتوزيع العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والصلاحية.

تنظيم عمليات النقل بين الجهات المختلفة بعد إجراء دراسات متأنية تضمن عدم تأثر الخدمات الحكومية بسوء التوزيع.

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