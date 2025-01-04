قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين.. اعرف التفاصيل

قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل العالمي خلال الساعات الماضية لرغبة العديد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة معرفة التفاصيل الكاملة.

وارتفعت معدلات البحث، عقب صدور القرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 4503 لسنة 2024، الذي يشمل نقل 1723 موظفًا من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها، بناءً على مقترح من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي والمجتمعي للموظفين المنتدبين، ونرصد لكم عبر الموجز قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين

ويهدف قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين إلى تسهيل لم شمل الأسر وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إذ تم نقل 5577 موظفًا منذ تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عام 2021، ويعكس ذلك التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الوظيفي وتلبية احتياجات الموظفين.

ووجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإخطار الجهات المعنية بالقرار، وتسهيل استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة الموجودين ضمن قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين.

دراسة طلبات النقل الجديدة

ويدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طلبات جديدة من المنتدبين، الذين سجلوا بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، بهدف تمكينهم من النقل إلى الجهات المنتدبين إليها بعد مرور أربع سنوات، في حال توافر رغبتهم في النقل واستيفاء الشروط المطلوبة.

قرارات سابقة لنقل الموظفين

يعد هذا القرار الرابع من نوعه، حيث سبقه قرار رقم 3044 لسنة 2023 بنقل 1302 موظف، وقرار رقم 2296 لسنة 2022 بنقل 1423 موظفًا، وقرار رقم 3463 لسنة 2021 بنقل 1129 موظفًا.

الإطار القانوني للقرار

يستند القرار إلى القانون رقم 6 لسنة 2021 الذي يعدل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمنح الجهاز صلاحيات لدراسة احتياجات الجهات من العاملين وتوزيعهم بناءً على الكفاءة وتكافؤ الفرص، مع إمكانية نقل الموظفين بين الجهات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد استشارة وزارة المالية والجهات المعنية، حيث يأتي القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الحياة الشخصية للموظفين، مما يسهم في تحسين الأداء الوظيفي ورفع الكفاءة الإنتاجية.

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