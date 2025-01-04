قانون تنظيم المسئولية الطبية 2025.. توافق تاريخي بين الحكومة ونقابة الأطباء

قانون تنظيم المسئولية الطبية 2025.. تصدرت تلك الكلمات المحثية محرك جوجل خلال الآونة الأخيرة، خاصة أن مجلس النواب قد شهد هذا الأسبوع جلسات مكثفة لمناقشة المشروع وسلامة المريض، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ونقابة الأطباء، وعدد من المعنيين.

وينشر الموجز تفاصيل وأهمية قانون تنظيم المسئولية الطبية 2025 في السطور التالية .

أهمية قانون تنظيم المسئولية الطبية 2025 ودوافع إقراره

من ناحيته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الهدف الأساسي من قانون تنظيم المسئولية الطبية 2025 هو تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، وأشار إلى أن القانون يأتي كتشريع ضروري لحماية حقوق المرضى، مع احترام حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل مستقرة لهم، بما يضمن تطبيق القانون بشكل فعال.

مناقشة قانون تنظيم المسئولية الطبية 2025

أبرز التعديلات والتوافقات في قانون تنظيم المسئولية الطبية 2025

وخلال اجتماعات لجنة الشئون الصحية التي استمرت لأكثر من 10 ساعات تم الموافقة على تعديل قانون تنظيم المسئولية الطبية 2025 ومنها:

1. تعريف الخطأ الطبي والخطأ الجسيم:

الخطأ الطبي: أي تصرف غير متوافق مع الأصول العلمية والمهنية.

الخطأ الجسيم: ضرر محقق نتيجة إهمال أو عدم احتراز، خاصة إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً لمسكرات أو مخدرات.

2. العقوبات:

الخطأ الطبي العادي: عقوبة الغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه.

الخطأ الجسيم: الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة بين 500 ألف ومليوني جنيه.

3. إلغاء عقوبات الحبس في الأخطاء الطبية العادية: استجابة لمطالب الأطباء.



4. حماية المنشآت الطبية:

عقوبة السجن أو الغرامة للمعتدين على الأطباء أو المنشآت الصحية.



دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية

تم تعديل المادة 18 لتكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المرجع الفني في القضايا، وتقديم التقارير المعتمدة لجهات التحقيق والمحاكم.

ردود الفعل والتصريحات

الدكتور خالد عبد الغفار: وصف القانون بأنه خطوة كبيرة في تحسين منظومة الصحة، حيث استحدث مواد لحماية الأطباء والمنشآت، وفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات.

الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء: أعرب عن شكره لمجلس النواب والحكومة، واعتبر القانون إنجازاً كبيراً للأطباء والمرضى على حد سواء.



الخطوة القادمة

بعد الموافقة النهائية من لجنة الشئون الصحية، سيتم عرض القانون في جلسات المجلس القادمة لإقراره بشكل نهائي، مما يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وحماية جميع الأطراف.

يمثل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية إنجازاً تاريخياً، يعكس استجابة للمطالب الطبية وحماية حقوق المرضى، مع تعزيز بيئة العمل في القطاع الصحي، ليكون أساساً لمنظومة صحية متوازنة وعادلة.

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