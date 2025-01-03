إعلان مبكر للفوز ودعم ترامب..ماذا ينظر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون

يستعد مجلس النواب الأمريكي " الكونجرس" ، الجمعة، لإجراء إنتخابات لإختيار رئيساً جديداً أو التجديد للرئيس الحالي " مايك جونسون" الذي يواجه اليوم عاصفة الإنقسام الجمهوري حول إنتخابه التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

أسباب إنقسامات الجمهوريين حول مايك جونسون

يعد أحد أبرز أسباب الإنقسام الذي ضرب جذوره بين الجمهوريين حول الولاية الثانية " مايك جونسون" هو شعور البعض بالغضب الشديد تجاه جونسون، وذلك بسبب محاولته لإستقطاب الديمقراطيين عبر بوابة الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية.

ويزعم البعض أن الحزب الجمهوري في مجلس النواب يحتاج إلى زعيم أكثر صرامة، لاسيما في إدارة ترامب الجديدة.



بدوره فقد صرح السيناتور الجمهوري "رالف نورمان" لوكالة أكسيوس إن "عددًا متزايدًا من الأعضاء" يريدون "على الأقل، ضمانات" من جونسون بشأن "تخفيضات كبيرة" للإنفاق الحكومي قبل التصويت لإعادة إنتخابه.

فيما رفضت السيناتور الجمهورية " لورين بويبرت " التعليق يوم الثلاثاء عندما سُئلت عن خططها للتصويت.

و في ذات الإطار فقد كشف أحد الجمهوريين في مجلس النواب أن "جونسون " قد عمل على إستغلال عطلة الميلاد لإجراء إتصالات تهدف إلى حشد الداعمين

وأضاف : كانت إحدى المكالمات مع "العائلات الخمس"، وهي مجموعة من الفصائل الإيديولوجية داخل الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

وتابع إن "بعض الإلتزامات تجاه الرافضين مطروحة على الطاولة"، لكن "لا شيء رسمي" مثل التغييرات على قواعد مجلس النواب.

في حال إستمرت الإنقسامات خلال جلسة التصويت ماذا يحدث ؟

في حال لم يُنتخب رئيس للمجلس بحلول الإثنين المقبل فلن يتمكن الكونجرس من المصادقة على فوز ترمب في الإنتخابات، وهو مايعني أن الرئيس الداعم لجونسون سيواجه تأخيرات في تولي مهام منصبه .

ويعد إنتخاب الرئيس هو أول مهمة لمجلس النواب بعد بدء دورة جديدة للكونجرس من خلال تصويت يجريه الأعضاء قبل أداؤهم لليمين الدستورية.

إذ أنه لايمكن أن يبدء مجلس النواب

مباشرة أعماله دون وجود رئيساً له لأن هذا الشخص، ويمكن للمجلس إنتخاب رئيس جديد في أي وقت في حال وفاة رئيسه أو إستقالته أوعزله إقالته.



نائب جمهوري يؤكد على فوز مايك جونسون

بدوره فقد توقع النائب الجمهوري مات جايتز إعادة إنتخاب رئيس مجلس النواب "مايك جونسون" زعيمًا لمجلس النواب في جولة الإقتراع الأولى.

وذلك في منشور له عبر حسابه على منصة إكس جاء فيه : “سيتم إنتخاب مايك جونسون رئيسًا اليوم في التصويت الأول.

وأضاف: “قد يحب الناس ذلك أو يكرهونه أنا فقط أنقل الأخبار.”

يذكر أن جايتز هو من قاد عملية الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب السابق "كيفين مكارثي" .

ترامب يجدد دعمه لجونسون

بدوره فقد أكد الرئيس المنتخب " دونالد ترامب " دعمه لجونسون في منشور له على حسابه عبر منصته Truth social جاء فيه : "حظًا سعيدًا اليوم لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو رجل رائع يتمتع بقدرات كبيرة، وهو قريب جدًا من الحصول على دعم بنسبة 100٪.

إن فوز مايك اليوم سيكون فوزًا كبيرًا للحزب الجمهوري، واعترافًا آخر بانتخاباتنا الرئاسية الأكثر أهمية على مدار 129 عامًا!! - تأكيداً كبيراً بالفعل لنجعل أمريكا دولة عظيمة مجدداً !" .

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