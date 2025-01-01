صحيفة أمريكية تكشف سبب أطماع ترامب في قناة بنما وجزيرة جرينلاند

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن السر وراء إصرار الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” في الأيام الأخيرة على أن كلا من “ قناة بنما” وجزيرة جرينلاند" يشكلان أهمية بالغة للأمن القومي للولايات المتحدة مادفعه إلى الدعوة إلى إستعادة السيطرة على قناة بنما من بنما والإستحواذ على جرينلاند من الدنمارك، وكل منهما أراض ذات سيادة وحكومات خاصة بها التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .

المنطقتين لهم مستقبل محتمل في مجال إستخراج النفط والغاز والتعدين

و أوضحت الصحيفة أن السبب في ذلك يرجع إلى العامل المشترك بين المنطقتين: فكلاهما يتأثر بشكل كبير بتغير المناخ بطرق تفرض تحديات وشيكة على الشحن والتجارة العالمية.

وبسبب إرتفاع درجات الحرارة، ذاب ما يقدر بنحو 11 ألف ميل مربع من الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية في جرينلاند على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهي مساحة تعادل تقريبا حجم ولاية ماساتشوستس. وهذا له آثار ضخمة على العالم بأسره.

فإذا ذاب الجليد تماما، فقد تتسبب جرينلاند في إرتفاع مستويات سطح البحر بما يصل إلى 23 قدما، وفقا لوكالة ناسا.

إن تراجع الجليد في جرينلاند قد يفتح مجالات لحفر النفط والغاز وأماكن لاستخراج المعادن الحيوية، وهي حقيقة جذبت بالفعل اهتمامًا دوليًا وأثارت مخاوف بشأن الأضرار البيئية.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلس القطب الشمالي، فقد ارتفعت حركة السفن في القطب الشمالي بنسبة 37 في المائة على مدى العقد الماضي، مع تراجع الجليد البحري. وقد يؤدي المزيد من الذوبان إلى فتح المزيد من طرق التجارة.

ماذا عن بنما

يبلغ طول القناة 51 ميلاً عبر وسط بنما، وتستخدم الممرات المائية الحيوية سلسلة من الأقفال والخزانات لربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ. وتوفر القناة للسفن قطع مسافة 7000 ميل إضافية للإبحار حول كيب هورن عند الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية.

في عام 2023، تسبب الجفاف الطويل في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في القناة. وإنخفضت مستويات المياه في بحيرة جاتون، الإحتياطي الهيدرولوجي الرئيسي للقناة، إلى مستويات منخفضة تاريخيًا وخفضت السلطات الشحن عبر القناة للحفاظ على المياه العذبة في البحيرة مما شكل تهديد لخطوط السفن الناتجة عن الإنتظار لأسابيع لعبور القناة بإحداث تأثير الدومينو عبر سلاسل التوريد.

وجد العلماء أن السبب المباشر هو ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة الطقس الطبيعية التي يمكن أن تستمر لعدة سنوات لكنهم وجدوا أن تغير المناخ قد يطيل أيضًا فترات الجفاف ويرفع درجات الحرارة في المنطقة ما دفع هيئة القناة لإقتراح مشروعًا بقيمة 1.6 مليار دولار لبناء سد على نهر إنديو القريب لتأمين المياه العذبة.

وقال كيفن ترينبيرث، رئيس قسم تحليل المناخ السابق في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، إن تغير المناخ يضرب القناة من عدة زوايا.

كما يواجه نظام قفلها تهديدات متزايدة من إرتفاع مستويات سطح البحر، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات وتآكل ضفاف القناة.

وقال كريس فيلد، مدير معهد وودز للبيئة في جامعة ستانفورد، إن اهتمام ترامب بكل من قناة بنما وجرينلاند كان "نوعًا من الإعتراف غير المباشر" بأن تغير المناخ حقيقي ويخلق تحديات عالمية جديدة.

وقال: "من المثير للاهتمام أن الرواية من ترامب هي أنه إذا سيطرنا على هذه الأماكن، فسيكون الأمر أفضل بطريقة ما لكن التحدي هو أن عنصر تغير المناخ لا يختفي".

تواجه تطلعات ترامب بعض العقبات الكبيرة. استبعد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو مناقشة السيطرة على القناة مع ترامب. وقال رئيس وزراء جرينلاند، ميوت إيجيدي، إن السيطرة على الجزيرة، التي تقع على بعد 100 ميل من بنما، لن تكون مهمة سهلة.

إنشاء طرق تجارية جديدة قد يسبب كوارث بيئية

وبدورها فقد أوضحت أماندا لينش، أستاذة في جامعة براون والتي درست تغير المناخ في القطب الشمالي لمدة 30 عامًا تقريبًا، إن طرق التجارة الجديدة التي أنشأها ذوبان الجليد قد تزيد أيضًا من خطر الكوارث البيئية.

و أضافت إن السفن من بعض البلدان ليست مصممة لتحمل ظروف القطب الشمالي.

وتابعت : "إن تسرب النفط أو أي حادث سام آخر على هذا الطريق أمر لا مفر منه وقد يحدث بالفعل ونحن لا نعرف ذلك".

كذلك أبدت الصين إهتمامًا كبيرًا بطريق جديد عبر القطب الشمالي، وفي نوفمبر وافقت الصين وروسيا على العمل معًا لتطوير طرق الشحن في القطب الشمالي.

وقال خوسيه فرنانديز وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في مقابلة "إن مسارات المرور في القطب الشمالي تتغير بسبب تغير المناخ".

وأضاف "إنه شيء نكرس له المزيد والمزيد من الاهتمام، وسوف تضطر أي إدارة جديدة إلى معالجته في المستقبل".

ويصف ترامب تغير المناخ بأنه خدعة حيث لم يستجب فريق ترامب الإنتقالي لطلب الصحيفة بالتعليق.

لكن مستشاره السابق للأمن القومي روبرت سي أوبراين اقترح يوم الأحد أن تغير المناخ كان أحد العوامل في إهتمام ترامب بشراء جرينلاند.

وقال لقناة فوكس نيوز "جرينلاند هي طريق سريع من القطب الشمالي إلى أمريكا الشمالية، إلى الولايات المتحدة. إنها مهمة للغاية من الناحية الاستراتيجية للقطب الشمالي، الذي سيكون ساحة المعركة الحاسمة في المستقبل لأنه مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، سيكون القطب الشمالي مسارًا ربما يقلل من استخدام قناة بنما".

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