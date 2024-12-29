بايدن غاضب بسبب عدد من قراراته السابقة واصفاً نفسه بـ"الغبي"

كشفت صحيفة" ذا تليجراف" البريطانية أن عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي يتهمون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "جو بايدن" بالتسبب في هزيمة المرشحة الديمقراطية ونائبته " كاملا هاريس" أمام المرشح الجمهوري " دونالد ترامب " التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .



بايدن نادم على الإنسحاب من السباق الرئاسي

ويتهم الديمقراطيون بايدن بأن إصراره على أنه كان بإمكانه هزيمة "دونالد ترامب" في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية إذا تحدى حزبه من خلال الإستمرار في الترشح، حسبما تشير التقارير.

حيث أن، بايدن، أكد وبعض مساعديه، في الأيام الأخيرة إنه يندم على الإنسحاب من السباق مما أفسح الطريق للرئيس الحالي مما أسفر عن هزيمة كامالا هاريس.

وهو ما حدث بعد أداؤه الكارثي خلال ​​ المناظرة التي جرت بينه وبين المرشح الجمهوري" دونالد ترامب" مما تسبب في إنخفاض أرقامه في إستطلاعات الرأي الخاصة به.

وقال مساعدون للصحيفة إن بايدن كان حريصًا على عدم إلقاء اللوم على السيدة هاريس، التي حلت محله في أعلى القائمة وهُزمت بشكل قاطع من قبل ترامب في 5 نوفمبر، وخسرت التصويت الشعبي وجميع الولايات السبع المتأرجحة أمام الرئيس المنتخب.





الديمقراطيون غاضبون من بطء قرارات بايدن

ألقى العديد من الديمقراطيين باللوم في هزيمة السيدة هاريس على إصرار السيد بايدن على البقاء في السباق لفترة طويلة، مما ترك لنائبته أكثر من ثلاثة أشهر بقليل لشن حملتها الانتخابية.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال لصحيفة واشنطن بوست: "ترشح بايدن بناءً على الوعد بأنه سيكون رئيسًا إنتقاليًا، وفي الواقع، سيكون لديه فترة ولاية واحدة قبل تسليمها إلى جيل آخر". أعتقد أن ترشحه مرة أخرى كسر هذا المفهوم - الأساس المفاهيمي للنظرية القائلة بأنه سينهي جاذبية ترامب؛ سيهزم ترامبية ويمكّن عصرًا جديدًا ".

كما إعترف بعض أقرب مستشاري الرئيس بأن أسلوبه التقليدي في الحكم والحملات الانتخابية لم يكن مناسبًا بالضرورة للسياسة الحديثة. قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، للصحيفة: "كان الرئيس يعمل على أفق زمني يقاس بالعقود، في حين تقاس الدورة السياسية بأربع سنوات".

"إن كيفية الحكم في هذه اللحظة لإعداد الولايات المتحدة للنجاح على المدى الطويل لها إجابة واحدة، وكيفية الحكم للتعامل مع الانتخاباتالنصفية والرئاسية في الأمد القريب جدًا قد يكون لها إجابة مختلفة".

ففي الأسابيع الأخيرة، أعرب الرئيس عن أسفه على الأخطاء التي إرتكبها في منصبه، معترفًا بأنه "غبي" لعدم إكتساب الإئتمان الشخصي من خلال وضع إسمه على شيكات الإغاثة من الوباء - كما فعل السيد ترامب في عام 2020.

كما إعترف بأنه "أخطأ" في مناظرته في 27 يونيو ضد ترامب، حيث قدم إجابات غير متماسكة وبدا ويكأنه يتعثر في كلماته، مما دفع العديد من المشاهدين إلى استنتاج أنه كان كبيرًا في السن ليكون رئيسًا.

و أشارت الصحيفة إلى أنه ما يقال أيضًا إن السيد بايدن نادم على إختياره لمنصب النائب العام، حيث يرى أن "ميريك جارلاند" تحرك ببطءشديد في مقاضاة السيد ترامب بشأن أعمال الشغب في 6 يناير - وهي التهم التي تم رفضها في النهاية - وبشكل عدواني للغاية في مقاضاة نجل الرئيس، هانتر.

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