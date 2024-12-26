نتنياهو علي رأسهم.. تعرف علي قائمة المدعوين لحفل تنصيب ترامب

يعد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لولاية ثانية هو الحدث الأبرز في أمريكا في عام 2025 وينتظره العالم بأسره، خاصه أنه تنصيب رئيس أقوي دولة في العالم.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل التحضيرات لحفل تنصيب ترامب وبرتوكول التنصيب وقائمة المدعوين للحضور.

قائمة المدعوين لحفل تنصيب ترامب

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب وجه دعوات إلى عدد كبير من رؤساء الحكومات والقادة والزعماء لحضور حفل تنصيبه، المقرر في 20 يناير 2025.

نتنياهو علي رأس المدعوين لحفل تنصيب ترامب

وجاء رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو علي رأس المدعوين لحضور حفل تنصيب ترامب، وفقًا لما نقلت وسائل إعلام مقربة منه، علي الرغم من أنه لم يحضر من قبل أي حفل تنصيب لرئيس أمريكي.

وفي حال سفر نتنياهو ستكون هذه أول رحلة له إلى الخارج منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله.

نتنياهو

كما تم توجيه الدعوة لرئيسين من أبرز المؤيدين لـ نتنياهو ولإسرائـ ـيل، وهما الأرجنتيني خافيير ميلي، والمجري فيكتور أوربان.

وكانت صحيفة التليجراف البريطانية قد كشفت عن قائمة المدعوين لحفل تنصيب ترامب لولايته الثانية، التي تضمنت شخصيات بارزة من عالم السياسة والفن والرياضة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المدعوين تشير إلى سعي ترامب لتقديم صورة تجمع بين القوة الناعمة والدبلوماسية التقليدية في حفل يبدو مختلفًا تمامًا عن حفل تنصيبه الأول عام 2017، الذي قاطعه عشرات الديمقراطيين.

الرئيس الصيني يرفض دعوة تنصيب ترامب

وكشفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم ترامب، عن أنه تم توجيه دعوة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل التنصيب، إلا أن الرئيس الصيني رفض الدعوة فيما رحبت السفارة الصينية بها ووصفتها بأنها "إشارة إيجابية" قد تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأشارت ليفيت إلى أن هذه الدعوة تمثل رؤية ترامب لتجاوز الخلافات مع الخصوم عبر الحوار المباشر.

وتتضمنت قائمة المدعوين لحفل تنصيب ترامب قادة دول حليفة للولايات المتحدة؛ أبرزهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي وصفها ترامب بأنها "جسر محتمل لتعزيز العلاقات الأمريكية الأوروبية".

ترامب يتجاهل بوتين في حفل تنصيبه

وضمت القائمة أيضًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حين أكد الكرملين عدم وصول دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أبرز نجوم الفن والرياضة في حفل تنصيب ترامب

كما تم دعوة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة لحضور حفل تنصيب ترامب وأبرزهم جون فويت، الممثل الأمريكي المعروف وأحد أوائل المؤيدين لترامب في الأوساط الفنية، سيلفستر ستالون، النجم السينمائي الذي شارك ترامب عيد الشكر، وهالك هوجان المصارع الشهير الذي أظهر دعمه الصريح لترامب خلال الحملة الانتخابية، بريسون ديشامبو، لاعب الجولف المعروف، الذي سبق وأن شارك جولة جولف مع ترامب، وإيلون ماسك، الملياردير وصاحب شركة تسلا، الذي يعد من أبرز داعمي حملة ترامب الانتخابية.

بايدن يحضر حفل تنصيب ترامب

ومن ناحية أخري، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أنه سيحضر حفل تنصيب ترامب الشهر المقبل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، سيحضران حفل تنصيب ترامب، وفي أغسطس، تعهد بايدن بحضور حفل تنصيب ترامب في يناير 2025 إذا أعيد انتخابه، وهو ما حدث بالفعل.

بايدن

بروتوكول تنصيب ترامب

وبخصوص بروتوكول التنصيب فإنه يتم تنصيب الرئيس في العاصمة واشنطن على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول والحدث الأبرز في هذا التنصيب هو أداء اليمين الدستورية، بحضور الرئيس المنتهية ولايته وزوجته في إشارة لنقل السلطة سلمياً أيضا بحضور أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتشارك معظم قطاعات الأمن في تأمين حفل التنصيب.

وبعد اختتام حفل القسم يغادر الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول ليبدأ الرئيس المنتخب مهام عمله، بينما تقام مأدبة غداء في مبنى الكونجرس تكريماً للرئيس الجديد بوجبات طعام تقدمها الولاية التي ينتمي إليها الرئيس.

اقرأ أيضًا

ترامب ينتقد قرار بايدن بتخفيف أحكام الإعدام على 37 متهما

الضربة الأخيرة.. تفاصيل "وداعية" بايدن لبوتين قبل رحيله عن البيت الأبيض