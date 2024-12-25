الضربة الأخيرة.. تفاصيل "وداعية" بايدن لبوتين قبل رحيله عن البيت الأبيض

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “جو بايدن” يستعد للإيذان بتوجيه ضربة أخيرة للأسطول الروسي قبل رحيله من منصبه في الثلث الأخير من الشهر المقبل التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

عقوبات على القطاع الطاقي

و قالت الصحيفة نقلًا عن إثنين من المصادر المطلعة ، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “ جو بايدن” يعتزم توجيه ضربة أخيرة لـنظيره الروسي بوتين، وذلك قبل أكثر من نحو 3 أسابيع على إنتهاء ولايته، والتي تتمثل في فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، في إطار حرب واشنطن الإقتصادية ضد موسكو.

الأسطول المظلم

و أضافت المصادر: إن الهدف من العقوبات الخاصة بإستهداف ما يسمى «الأسطول المظلم» من السفن الدولية التي تحمل النفط الروسي إلى دول غير غربية، فضلًا عن إستهداف مصدري النفط، الذين لم يتم فرض عقوبات عليهم حتى الآن، وتتضمن الخيارات الأخرى أيضًا إلغاء الترخيص الذي يسمح بمعالجة مقايضة الطاقة الروسية.

العقوبات صاغها مسئول كبير

و أوضحت المصادر أن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد عكف على صيغة و إعداد تلك الجهود، قائلًا إنها خطوة لمساعدة أوكرانيا، مضيفًا: هذا الإجراء سيكون خطوة أخرى نحو تحقيق هدف مساعدة كييف، لقد أدى سقف الأسعار الغربي، الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، إلى الحد من عائدات الكرملين من الطاقة من خلال تحديد سعر أقصى يمكن للشركات المشاركة أن تبيعه.

وكان قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستهداف موسكو بصواريخ غربية طويلة المدى تغييرًا واضحًا في النهج الأمريكي في الحرب الروسية الأوكرانية، وأدى إلى إشتعال الحرب في أوروبا ، وتغيير موسكو لعقيدتها النووية، وكان ذلك القرار بعد أيام قليلة فقط من فوز دونالد ترامب بالإنتخابات الأمريكية.

بوتين يرى الأمر مجرد إفتعال مشكلات للرئيس الجمهوري القادم

وفي سياق متصل فقد أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال تصريحات صحفية كان قد أدلى بها في وقت سابق أن كل ماتفتعله الإدارة الأمريكية الحالية من مضايقات وعقوبات على الجانب الروسي لايعدو كونها محاولات من “بايدن” لخلق مشكلات لخلفه الرئيس الجمهوري “دونالد ترامب” مشيدا بالأخير ومؤكدا على إنه سياسي محنك .

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