روسيا تحسم أزمة طلاق أسماء الأسد من زوجها الرئيس السوري السابق

كشفت الكرملين، اليوم الاثنين، عن حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق من زوجها الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتقدمها بطلب لمغادرة موسكو، في تطور جديد وضع حدًا للأزمة المثارة.

وانتشر العديد من التقارير التركية، خلال لساعات الماضية، التي تحدثت عن اعتزام أسماء الأسد الانفصال عن زوجها الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتقدم بطلب لمغادرة موسكو والسفر إلى بريطانيا، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، الحقيقة التي كشفتها الرئاسة الروسية.

الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق

ومن جانبه، أعلن الكرملين التقارير التي تتحدث عن طلب أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الطلاق غير صحيحة.

بوتين

كما نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقارير الإعلامية التركية التي لفتت إلى وضع قيود على تحركات بشار الأسد وتجميد أصوله العقارية.

أسماء الأسد تطلب الطلاق من الرئيس السوري السابق

وجاء نفي الكرملين في أعقاب نشر صحيفة "خبر ترك" التركية تقرير يتحدث عن طلب أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الطلاق عبر محكمة روسية، مع طلب إذن خاص لمغادرة موسكو، وسط حالة من التوتر والقلق بشأن مستقبلها الشخصي والقانوني.

ولفتت الصحيفة إلى أن احتمالات عودة أسماء الأسد إلى بريطانيا ازدادت بسبب حالتها الصحية التي تتطلب رعاية متخصصة يصعب تأمينها في موسكو، موضحة أن المحامين أكدوا أن العودة لا يمكن أن تتم إلا بعد الطلاق.

أسباب طلب أسماء الأسد الطلاق

وأوضحت الصحيفة التركية أن السبب وراء طلب أسماء الأسد الطلاق هو السفر إلى بريطانيا وخاصة أنها تحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب دعم والدتها سحر العطري لها، مشيرًا إلى أن والدتها بدأت مفاوضات مع مكتب محاماة مرموق في بريطانيا، مستندة إلى إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو.

إصابة أسماء الأسد بـ سرطان الدم

يذكر أن أسماء الأسد أصيبت بمرض سرطان الدم "اللوكيميا" في منتصف شهر مايو الماضي، ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تُصاب فيها بمرض السرطان، بل سبق إصابتها بسرطان الثدي في عام 2018.

وكانت الرئاسة السورية قد أصدرت بيانًا أوضحت فيها تفاصيل الحالة الصحية لـ أسماء الأسد قائله: "بعد ظهور أعراض وعلامات سرسرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

إصابة أسماء الأسد بـ بسرطان الثدي

ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تصاب فيها أسماء الأسد بمرض السرطان، ففي عام 2018، كشفت الرئاسة السورية عن أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشفته مبكراً، وذلك بعد انتشار تقارير عن إصابتها بالمرض الخبيث، في شهر أغسطس 2018.

أسماء الأسد

وفي عام 2019، خضعت أسماء الأسد لعملية جراحية لعلاجها من سرطان الثدي.

وحينها، أرفقت الرئاسة التعليق بصورة لها مرتدية قميصاً قطنياً أزرق، وهي تتابع عملها خلف مكتبها ومذيلة بعبارة: “رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل”، ولم يذكر التعليق تاريخ التقاط الصورة.

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