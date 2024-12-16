لم أخطط لمغادرة الوطن.. مفاجأة من بشار الأسد بعد أيام من سقوط نظامه

فوجئ الجميع اليوم الإثنين، ببيان منسوب لـ بشار الأسد، بعد أيام قليلة من خروجه من سوريا، بعد إسقاط نظامه، على يد هيئة تحرير الشام، أوضح الأسد في بيانه عدد من النقاط يوضحها الموجز في السطور التالية.

بشار الاسد: لم أخطط لمغادرة الوطن

قال الأسد في البيان المنسوب له: أنا لم أغادر الوطن بشكل مخطط له مسبقًا، وتابع بشار: مع تمدد الإرهاب داخل دمشق انتقلت بتنسيق من الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية.

وأضاف بشار الأسد: عندما وصلت إلى قاعدة حميميم تبين انسحاب القوات من خطوط المواجهة وسقوط آخر مواقع الجيش".

واستكمل:" مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في المنطقة وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على التأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد أي في اليوم التالي لسقوط دمشق وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة".

الرئاسة السورية: فشلنا في نشر بيان بشار الأسد عبر وسائل الإعلام العربية والأجنية

وفي السياق أوضحت الرئاسة السورية سابقًا إنه بعد محاولات عدة غير ناجحة لنشر بيان الأسد عبر وسائل الإعلام العربية والأجنبية كانت الطريقة الوحيدة المتاحة هي نشره على منصات التواصل الاجتماعي لرئاسة الجمهورية السابقة.

بشار الأسد



جدير بالذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في وقت سابق احتضانها للأسد، وذلك عقب تصريح لنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال فيه: إن روسيا توفر ملاذًا أمنًا لبشار الأسد، مشيرًا إلى أن روسيا قامت بنقله إلى العاصمة موسكو، أمس الأول بطريقة هي الأكثر أمانًا.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي في حديثه حينها أن بشار الأسد تم تأمينه، قائلًا: وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذه الحالة الاستثنائية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: ليس لدىّ أي فكرة عما يحدث له الآن،و سيكون من الخطأ جدًا أن أتحدث عما حدث وكيف تم حل الأمر".

وفي تصريحاته أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستستمر في دعم بشار الأسد.

وأضاف سيرجي ريابكوف، أن بلاده سترفض تسليم بشار الأسد للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهم انتهاكات حقوق الإنسان إذا طلب منها ذلك.

وقال ريابكوف: "روسيا ليست طرفًا في الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية".

اقرأ أيضًا:

حقيقة مقتل نادين على يد أحمد الرافعى في مسلسل رقم سرى

كاف يعلن مواعيد قرعة ونهائيات بطولات 2025.. كأس الأمم الإفريقية ودوري الأبطال والكونفدرالية



