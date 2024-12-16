موعد عيد الفطر 2025 في مصر فلكيًا.. واعرف تاريخ غرة رمضان

متى موعد عيد الفطر..يقترب موعد شهر رمضان الكريم لعام 2025-1446 هـ، وهو ما يثير اهتمام المسلمين في مصر والعالم العربي، حيث يبدأ الجميع في التحضير لاستقبال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، ومع زيادة البحث عن موعد هذه المناسبات، تستعرض الموجز فيما يلي أبرز التفاصيل بناءً على الحسابات الفلكية.



متى يبدأ شهر رمضان 2025؟

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد الدولي للفلك، فإن غرة شهر رمضان لعام 2025 قد تكون يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 أو السبت 1 مارس 2025، وسينتهي الشهر الفضيل يوم الأحد 30 مارس 2025 أو الاثنين 31 مارس 2025، وفقًا لرؤية هلال شوال.

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان رسميًا يوم 29 شعبان 1446 هـ لتحديد الموعد الدقيق لبداية الشهر المبارك.





موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 سيكون يوم الأحد الموافق 30 مارس أو الاثنين 31 مارس 2025، وستقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شوال في يوم 29 رمضان 1446 هـ لتحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

عادةً ما تمنح الحكومة المصرية إجازة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وفي عام 2025، من المتوقع أن تبدأ الإجازة من يوم الأحد 30 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يتم الإعلان رسميًا من قبل مجلس الوزراء بخصوص عدد أيام الإجازة.





تعبيريه

إمساكية رمضان 2025 في القاهرة الكبرى

بحسب الحسابات الفلكية، إذا بدأ شهر رمضان يوم الجمعة 28 فبراير أو السبت 1 مارس 2025، فإن إمساكية الشهر الفضيل ستتضمن توقيتات الإفطار والسحور بدقة يومية، وفيما يلي بعض الملامح العامة لإمساكية رمضان 2025 في القاهرة الكبرى:

أول أيام رمضان: وقت الإمساك حوالي الساعة 4:40 صباحًا.

أذان المغرب في اليوم الأول: حوالي الساعة 5:50 مساءً.

نهاية الشهر الكريم: قد يمتد وقت المغرب إلى 6:05 مساءً تقريبًا.

الاستعداد لشهر رمضان وعيد الفطر 2025

يُعد شهر رمضان فرصة لتعزيز الروحانيات والاجتماع الأسري، فيما يُمثل عيد الفطر مناسبة للفرحة وصلة الرحم، مع اقتراب هذه المناسبات، يحرص الجميع على معرفة مواعيدها الدقيقة للاستعداد والاحتفال بما يتماشى مع التقاليد الإسلامية.

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