الحكومة تصدر قرار جديد بشأن سيارات ذوي الهمم.. إليك التفاصيل

أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، عن مد مهلة التعامل بالقرار الوزاري الخاص بسيارات ذوي الهمم لمدة 3 شهور أخرى، بناء على توصيات رئاسة مجلس الوزراء, وشمل القرار تمديد العمل بالقرار رقم 334 لسنة 2024، الذي أصدر في أغسطس الماضي، بشأن السيارات المستوردة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

تشكيل لجان حكومية لمراجعة السيارات المفرج عنها لذوي الهمم

وأصدر كوجك قرار بتشكيل لجان في جميع محافظات مصر لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية, وستهتم هذه اللجان بتصحيح أي أوضاع خاطئة، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية منها وزارة المالية، مصلحة الجمارك المصرية، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

مهام اللجان الفرعية لمراجعة وضع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

حددت اللجان الفرعية في كل محافظة مهامها في إجراء حصر دقيق ومراجعة ملفات السيارات المفرج عنها, كما ستتأكد من أن هذه السيارات قد استخدمها أصحابها لغرضها المحدد, لضمان تنفيذ المهام، سيجري التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في كل محافظة وفقًا للضوابط الإرشادية التي تم تضمينها في القرار.

الحكومة تصدر قرار جديد بشأن سيارات ذوي الهمم

مدة العمل في لجان المراجعة وتقارير مصلحة الجمارك

من المقرر أن تنتهي اللجنة الوزارية من عملها خلال 3 شهور، على أن تقوم كل لجنة فرعية بتقديم تقرير لمصلحة الجمارك حول نتائج أعمالها, ستعد مصلحة الجمارك بعد ذلك تقريرًا مجمعًا لعرضه على وزير المالية تمهيدًا لعرضه على رئيس الوزراء.

ونقلت جريدة “الموجز” عن مصادر حكومية أن هذه الإجراءات لضمان وصول السيارات إلى المستحقين فقط، بما في ذلك رفع الحظر عن بعض السيارات.

وكشفت مصلحة الجمارك عن أن رفع الحظر عن سيارات المعاقين لا يتم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الترخيص كحد أدنى, في حال سداد الرسوم الجمركية بشكل كامل قبل مرور ثلاث سنوات، يجب على المالك الحصول على شهادة رسمية من مصلحة الجمارك قبل رفع الحظر.

الحكومة تصدر قرار جديد بشأن سيارات ذوي الهمم

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى وجود عدد من سيارات المعاقين لم يتم الإفراج عنها في الموانئ بعد, موضحًا أن بعض المستحقين قد تقدموا بشكاوى بسبب تأخير تسليم سياراتهم.

وأكد مدبولي على التزام الدولة بضمان وصول السيارات إلى مستحقيها فقط، مع ضرورة الإسراع في وضع ضوابط واضحة للإفراج عن السيارات المتوقفة في الموانئ.

شدد مدبولي على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة والتأكد من استفادة الأشخاص ذوي الهمم المستحقين من هذه السيارات، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن بين ضمان العدالة ومنع أي استغلال للمزايا المقدمة.

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